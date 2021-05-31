İnternet kafeler açık mı? İnternet kafeler ne zaman açılacak? İnternet kafeler 1 Haziran'da açılacak mı?
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İnternet kafeler açık mı? İnternet kafeler ne zaman açılacak? İnternet kafeler 1 Haziran'da açılacak mı?

İnternet kafeler açık mı? İnternet kafeler ne zaman açılacak? İnternet kafeler 1 Haziran'da açılacak mı?
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İnternet kafeler açık mı? İnternet kafeler ne zaman açılacak? İnternet kafeler 1 Haziran'da açılacak mı? Soruları 1 Haziran kararları öncesi merak ediliyor. Yaklaşık 3 hafta süren tam kapanma dönemi sona erdi. İçişleri Bakanlığı, kafa karışıklığını engellemek amacıyla, 17 Mayıs 2021 sabah 05.00'ten itibaren uygulanacak kademeli normalleşme tedbirlerine ilişkin genelgeyi açıkladı. Peki, İnternet kafeler açıldı mı? İnternet kafeler 1 Haziran'da açılacak mı?

Vaka sayılarının 7 binlere düşmesinin ardından tüm Türkiye, 1 Haziran'dan sonra kısıtlamaların kaldırılmasının esnetilmesinin gündeme geleceği bugünkü kabine toplantısına kilitlendi. Bu süreçte kapalı olan yerlerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. İnternet kafeler açıldı mı? İnternet kafeler 1 Haziran'da açılacak mı? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

İNTERNET KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bugün yapılacak toplantı sonrasında nerelerin açılıp açılmayacağı da belli olacak. İnternet kafelerin durumu hakkında da güncel açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE KAPALI OLAN YERLER NERELERDİ?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

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İnternet kafeler açık mı? İnternet kafeler ne zaman açılacak? İnternet kafeler 1 Haziran'da açılacak mı? - Haberler
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