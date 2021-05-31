İnternet kafeler açık mı? İnternet kafeler ne zaman açılacak? İnternet kafeler 1 Haziran'da açılacak mı?

İnternet kafeler açık mı? İnternet kafeler ne zaman açılacak? İnternet kafeler 1 Haziran'da açılacak mı? Soruları 1 Haziran kararları öncesi merak ediliyor. Yaklaşık 3 hafta süren tam kapanma dönemi sona erdi. İçişleri Bakanlığı, kafa karışıklığını engellemek amacıyla, 17 Mayıs 2021 sabah 05.00'ten itibaren uygulanacak kademeli normalleşme tedbirlerine ilişkin genelgeyi açıkladı. Peki, İnternet kafeler açıldı mı? İnternet kafeler 1 Haziran'da açılacak mı?