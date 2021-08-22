INTEL ESL Türkiye Şampiyonası 2021 Yaz Sezonu başlıyor!
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INTEL ESL Türkiye Şampiyonası 2021 Yaz Sezonu başlıyor!

INTEL ESL Türkiye Şampiyonası 2021 Yaz Sezonu başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Turnuvanın ilk elemeleri 28 Ağustos tarihinde başlıyor!

INTEL, EXCALIBUR, Media Markt ve ESL'in sponsorluğunda düzenlenecek olan INTEL ESL Türkiye Şampiyonası 2021 Yaz Sezonu 28 Ağustos 2021 - 24 Ekim 2021 tarihleri arasında oynanacak.

Her yıl iki sezondan oluşan INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nın yeni sezonu elemeleri 28 Ağustos'ta başlıyor. Şampiyon takım para ödülünün yanı sıra IEM Katowice Play-in daveti için ESL National Championship Global Playoff'larında mücadele etme şansı yakalayacak. Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan takım ise daha sonra duyurulacak ve yine bu yıl düzenlenecek Masters Tier bir turnuvaya davet hakkı kazanacak.

Bu yıl iki etap olarak düzenlenecek olan turnuvanın birinci elemesine 28 Ağustos saat 13: 00'a kadar gideceğiniz linkten kayıt olabilirsiniz.

İkinci etap olan Eleme #2 ise 4 Eylül 13: 00 günü başlıyor. gidebileceğiniz linkten 2. Elemeye kaydolabilirsiniz.

Çeyrek Final, Yarı Final ve Final aşaması hariç ilk maçlar BO1, belirtilen maçlar ise BO3 şeklinde oynanacak. Turnuvanın ödül havuzu ise 10.000$ olarak belirlendi.

GRUPLAR:

Dörder takımdan oluşan 2 grup.

4 takım davetli, 4 takım açık eleme kazananı.

OSL formatı.

Her takımın ilk 2 takımı playoff'lara yükselir.

Tüm grup karşılaşmaları üçer haritalık maçlar olarak oynanır.

PLAYOFF'LAR

Gruplardan gelen 4 takım.

Tekli eleme eşleşmeleri.

Yarı finaller ve final üçer haritalık maçlar olarak oynanır.

INTEL ESL Türkiye Şampiyonu olan takım National Championship Global Playoff'larına katılmaya hak kazanır. NCGP'de 1. olan takım IEM Katowice ya da IEM Cologne turnuvalarına katılmaya hak kazanırken, 2. olan takım da Intel Extreme Masters ya da DreamHack Masters etkinliklerinden birine katılmaya hak kazanır. Daha fazla detay için 'in sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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