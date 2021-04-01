Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nda ikinci hafta karşılaşmaları sonuçlandı

Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası (ESL_Turkiye) ikinci hafta sonuçları ve puan durumu haberimizde!

Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nda ikinci hafta karşılaşmalarını geride bıraktık. 40.000? ödül havuzu bulunan şampiyonada ikinci haftanın sonuna gelindi. 29-31 Mart tarihlerinde oynanan 4 karşılaşma nefesleri kesti.

Pazartesi günü oynanan haftanın ilk maçında MAGNEW ve XFlow Esports karşı karşıya geldi. İlk maçta uzatmaların oynandığı seride taraflar birer haritada üstünlük sağlayabildi ve seri 1-1 sona erdi. Serinin sonunda taraflar 3'er puan alarak haftayı tamamladı.

Günün ikinci karşılaşması fastPay Wildcats ve Sangal Esports arasında oynandı. Rekabetin en yüksek seviyede olduğu karşılaşmalarda Sangal Esports iki haritada da galip gelerek seriyi 2-0'lık skorla kapattı. Böylelikle 6 puanı hanesine yazdıran Sangal Esports şampiyonada liderlik koltuğuna oturdu.

Haftanın ikinci maç günü olan Çarşamba gününe Şahangiller Espor ve Haxr.com Esports arasında gerçekleşen karşılaşmayla başlandı. Mirage haritasında 16-9'luk skor ile Şahangiller Espor galip gelirken serinin ikinci haritası olan Dust2'de Haxr.com Esports aynı skorla kazanan taraf oldu. Bu sonuçlarla birlikte seri 1-1 tamamlandı. Birer harita galibiyetinin ardından taraflar 3'er puanı hanesine yazdırdı.

Günün ikinci, haftanın ise son maçında Çamlıca Espor ve Team Spartan ekipleri karşılaştı. Bolca beraberlik gördüğümüz haftada son seri de 1-1 sonuçlandı. Taraflar 3'er puana razı oldu.

Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası 2. Hafta 1. Gün Sonuçları

MAGNEW 1 - 1 XFlow Esports

Dust2: 19 - 16 | Vertigo: 9 - 16

fastPay Wildcats 0 - 2 Sangal Esports

Train: 5 - 16 | Dust2: 10 - 16

Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası 2. Hafta 2. Gün Sonuçları

Şahangiller Espor 1 - 1 Haxr.com Esports

Mirage: 16 - 9 | Dust2: 9 - 16

Çamlıca Espor 1 - 1 Team Spartan

Inferno: 16 - 8 | Dust2: 10 - 16

Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası 2. Hafta Puan Durumu

Sangal Esports | 11

Team Spartan | 9

Çamlıca Espor | 9

XFlow Esports | 7

Şahangiller Espor | 4

Haxr.com Esports | 3

fastPay Wildcats | 3

MAGNEW | 2

Maç tekrarlarını kanalından izleyebilirsiniz. Puan durumuna, maç sonuçlarına ve gelecek karşılaşmalara ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros