İntarf Katılımcıları Ödüllerini Aldı

İnegöl Belediyesi öncülüğünde MODEF Fuarcılık organizasyonu ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İnegöl Ziraat Odası, Muhtarlıklar ile tarımsal sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 6´ncısı düzenlenen Tarım Fuarında enler ödüllendirildi. En iyi ürün sahiplerine ödül verilirken, fuara katılan firma ve çiftçilere katılım belgeleri takdim edildi.

Fuar alanında düzenlenen törende konuşan MODEF Başkan Vekili Özcan Ayhan, fuara katılan herkese teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit ise, "Bu yıl 10-13 Eylül tarihleri arasında 6.sını düzenlemiş olduğumuz İnegöl Tarım Fuarı İntarf 2017'ye katılarak fuarımızda stant açan 76 katılımcılarımıza katılım belgelerini takdim etmek ve fuarımızın en'lerine ödüllerini vermek üzere buradayız. 4 gün sürecek olan İntarf 2017 fuarımız her gün yapılan farklı etkinliklerle dolu dolu geçiyor. İlk gün açılışımız yaptık. İkinci gün çiftçilerimizi bilgilendirmek adına panelimizi gerçekleştirdik. Bugün ise ödül töreni için bir aradayız. Derece alan ürünlerin sahiplerini ödüllendireceğiz. Fuara katılan herkese teşekkür ederiz" dedi.

ÖDÜL YAĞDI

Konuşmaların ardından 5 farklı kategoriden 15 farklı üreticiye ödülleri verildi. Birinciye bin TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye ise 500 TL para ödülü verildi.

En İyi Ayçekirdeği Üreticisi kategorisinin birincisi Boğazköy Mahallesinden Bilal Ün, ikincisi Şipali Mahallesinden İsmail Tozduman, üçüncüsü ise Şipali Mahallesinden Nevzat Bayrak oldu.

En İyi Elma üreticisi kategorisinin birincisi Hocaköy Mahallesi Muhtarlığı muhtarlığı olurken, ikincisi Turgutalp Köy Mahallesi Muhtarlığı, üçüncüsü ise Paşaören Mahallesi Muhtarlığı oldu.

En İyi Armut Üreticisi kategorisinin birincisi Edebey Mahallesi Muhtarlığı, ikincisi Kayapınar Mahallesi Muhtarlığı, üçüncüsü ise İsaören Mahallesi Muhtarlığı oldu.

En İyi Şeftali Üreticisi kategorisinin birincisi Dipsizgöl Mahallesi Muhtarlığı, ikincisi İsaören Mahallesi Muhtarlığı, üçüncüsü Deydinler Mahallesi Muhtarlığı olurken, En İyi Çilek Üreticisi kategorisinin birincisi Kurşunlu Mahallesi Muhtarlığı, ikincisi Çitli Mahallesi Muhtarlığı, üçüncüsü ise Küçük Yenice Mahallesi Muhtarlığı oldu. Jüri Özel Ödülüne de Konurlar Mahallesi Muhtarlığı layık görüldü.