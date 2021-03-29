İnsuyu Mağarası'nın ziyarete kapalı galerileri ve göllerde etüd çalışması
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İnsuyu Mağarası'nın ziyarete kapalı galerileri ve göllerde etüd çalışması

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İnsuyu Mağarası'nın ziyarete kapalı galerileri ve göllerde etüd çalışması 8 bin 350 metrelik mağaranın 500 metrelik kısmı ziyarete açık 1965 yılında Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası unvanına sahip İnsuyu Mağarasındaki ziyarete kapalı galerilerde ve göllerde etüt ve tespit...

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İnsuyu Mağarası'nın ziyarete kapalı galerileri ve göllerde etüd çalışması

8 bin 350 metrelik mağaranın 500 metrelik kısmı ziyarete açık

BURDUR - 1965 yılında Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası unvanına sahip İnsuyu Mağarasındaki ziyarete kapalı galerilerde ve göllerde etüt ve tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Burdur Valiliğine sunulacak olan mağara içi etüt ve tespit çalışma sonuçlarının İnsuyu Mağarasının ziyaretçi yönetimi ve memnuniyetine katkı sağlaması hedefleniyor.

Burdur'a 13 kilometre mesafede Burdur-Antalya yolu üzerinde Çatağıl Köyü sınırları içerisinde yer alan mağaranın yaklaşık 500 metrelik kesimi ziyaretçiye açık. Mağara içerisindeki galerilerin toplam uzunluğunun 2012 yılındaki haritalama çalışmaları ile 8 bin 350 metre olduğu tespit edildi. İnsuyu Mağarası her yönde uzanan karmaşık galeri sistemleri ile Labirent Mağara niteliği taşıyor.

İçerisindeki 9 göl ile üne kavuşan İnsuyu Mağarasında, son yıllarda yaşanan küresel ısınmanın da etkisiyle göllerdeki su seviyelerinde düşüşler ve kurumalar yaşandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Burdur Valiliği arasında 2012 yılında imzalanan protokol ile mağaranın rehabilitasyonu için ilgili kurumlar tarafından çalışmalar başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından mağara ekosistemine uyumlu hale getirilen mağara içi aydınlatması ve Burdur Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından mağara giriş alanında yapılan yeni tesisler ve peyzaj düzenlemesi ile mağara ve çevresinin ihtiyaç duyduğu iyileştirme çalışmaları yapıldı.

Doğa Turizmi Uygulama Eylem Planı çalışmaları kapsamında Mağara Turizmi potansiyelini arttırmak, ziyaretçi deneyimini iyileştirmek ve ziyaretçilerin doğa koruma bilincinde farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç, Akdeniz Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü üyelerinin katılımıyla mağara içerisindeki ziyarete kapalı galerilerde ve göllerde etüt ve tespit çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Burdur Valiliğine sunulacak olan mağara içi etüt ve tespit çalışma sonuçlarının İnsuyu Mağarasının ziyaretçi yönetimi ve memnuniyetine katkı sağlaması hedeflendiği bildirildi.

İnsuyu Mağarası'nın ziyarete kapalı galerileri ve göllerde etüd çalışması
İnsuyu Mağarası'nın ziyarete kapalı galerileri ve göllerde etüd çalışması
İnsuyu Mağarası'nın ziyarete kapalı galerileri ve göllerde etüd çalışması
İnsuyu Mağarası'nın ziyarete kapalı galerileri ve göllerde etüd çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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