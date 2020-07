Instagram Yorum Sabitleme Özelliği Herkese Açıldı Daha önce takipçisi yüksek kişiler tarafından kullanılan Instagram yorum sabitleme özelliği herkes için kullanıma açıldı.

Daha önce takipçisi yüksek kişiler tarafından kullanılan Instagram yorum sabitleme özelliği herkes için kullanıma açıldı. Canlı yayınlar sırasında kullanılan yorum sabitleme detayı, bugünden itibaren bütün kullanıcılarına beğenisine sunuldu.

Today we're rolling out pinned comments everywhere. ??

That means you can a pin a few comments to the top of your feed post and better manage the conversation. pic.twitter.com/iPCMJVLxMh

— Instagram (@instagram) July 7, 2020

Instagram yorum sabitleme özelliği herkese açıldı

Tabi bu yeni özelliğin nasıl kullanılacağı merak konusu. Aslında çok basit bir kullanımı var. Öncelikle paylaştığınız gönderinin yorumlarına giriyorsunuz. Sabitlemek istediğiniz yorumu bulduktan sonra yorumun üzerine basılı tutuyorsunuz ya da hafifçe sola kaydırıyorsunuz. Daha sonra çıkan sekmede iğne/raptiye işaretine tıklıyorsunuz.

Bu kadar basit olan bu işlem, özellikle takipçisi çok olan sayfalar için oldukça kullanılır olacak. Aynı zamanda gönderi sahibi kendi yorumunu da en üstte tutabilecek. Üç yorum ile sınırlandırılan bu özellik, gerçekten faydalı olmuş. Bakalım Instagram daha ne gibi güncellemeler alacak.

Kaynak: Tamindir