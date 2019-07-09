Instagram, Siber Zorbalara Karşı 2 Yeni Özellik Geliştirdi

Sosyal medya ortaya çıktığından beri sosyal medya zorbaları da internette cirit atıyor. Yaşanan son büyük vakada, Avengers: Endgame'de Morgan Stark olarak gördüğümüz Lexi Rabe, siber zorbalığa maruz kalmıştı.

Facebook'a ait olan sosyal medya platformunun başındaki isim olan Adam Mosseri, böyle kişilerin artması yerine daha az kullanıcıya sahip olmayı tercih ettiğini söylüyor. Yine de Instagram, bu kişileri engellemek yerine yeni araçlarıyla kontrol altına almayı amaçlıyor.

Instagram'ın geliştirdiği iki yeni araçtan ilki, yapay zeka yardımıyla agresif ya da rahatsız edici yorumları belirleyecek. Diğer aracı ise hesap sahiplerinin belli hesapların yorum yapmasını engellemesini sağlayacak. Mosseri, bu araçların Instagram üzerinden gerçekleştirilen siber zorbalığa engel olabileceğini ve zorbalığa maruz kalanların kendilerini savunabilmelerini sağlayacağını umuyor.

Rethink adlı yapay zeka aracı, yorumları göndermeden önce kullanıcıları uyararak, bu yorumu gerçekten göndermek isteyip istemediklerini soracak. Instagram'a göre bu özellik, yapılan testlerde bazı kişileri yorumlarını gözden geçirmeye ve daha az kalp kıracak şeyler yazmaya itti.

Mosseri, genelde çevrimiçi zorbalığa karşılık verilmediğini, bu kişileri engellemenin farklı sonuçları olmasından çekindiklerini söyledi. Restrict adlı yeni özellik sayesinde, saldırgan kişileri 'çaktırmadan banlamak' mümkün olacak. Kısıtlanmış kişilerin yaptığı yorumlar yalnızca gönderi sahibi yorum yapan kişi tarafından görülecek. Gönderi sahibi, isterse bu yorumun herkes tarafından görülebilmesine izin verecek ya da yorumu silebilecek.

Ayrıca kısıtlanmış kişilerin mesajları spam olarak işlenecek. Hesap sahibi bu mesaja dair bildirim almayacak. Zorbalık eden kişiye cevap vermek için önce üzerindeki kısıtlamayı kaldırması gerekecek.

Instagram, yeni özelliklerinin siber zorbalığı durdurmalarına yardımcı olmasını umuyor.