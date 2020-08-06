Instagram Reels nedir? Instagram reels özelliği nasıl kullanılır? Instagram reels ne işe yarar?
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Instagram Reels nedir? Instagram reels özelliği nasıl kullanılır? Instagram reels ne işe yarar?

Instagram, sosyal medyanın kitleler tarafından sevilen özelliklerini kendi bünyesinde kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. TikTok'un hızlı keşfetme ekranı, Reels adıyla Instagram'a geldi ve kullanıcılar Instagram reels özelliği nasıl kullanılır? Instagram reels ne işe yarar? Instagram Reels nedirgibi konualrı araştırmaya başladı.

Instagram Reels nedir? Instagram reels özelliği nasıl kullanılır? Instagram reels ne işe yarar?
06.08.2020 13:58 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:02

Instagram, nasıl daha önce Snapchat'in popülerleştirdiği Hikayeler özelliğini almıştı. Şimdi de TikTok'u TikTok kısa videolardan oluşan ana sayfasındaki yapıyı ve keşfetme özelliğini Reels adıyla uyarladı ve kullanıma sundu. Peki, Instagram Reels nedir? Instagram reels özelliği nasıl kullanılır?

INSTAGRAM REELS NEDİR?

Instagram Reels, kullanıcılara 15 saniyelik kısa videolar yükleme imkanı sunan bir içerik formatıdır. Kullanıcılar, yükledikleri 15 saniyelik videoların üzerine Instagram Müzik aracılığı ile şarkı ekleyebilirler.

REELS NASIL PAYLAŞILIR?

• Açık hesaplar Reels videolarını Keşfet bölümündeki Reels bölümünde paylaşabiliyor ve Instagram topluluğu tarafından keşfedilme imkanı oluyor. Aynı zamanda Akış'ta, takipçileriyle paylaşabiliyor.

• Gizli Hesaplar, Reels videolarını sadece takipçileriyle paylaşabiliyor. Başkaları gizli hesabı takip etmeyen insanlarla paylaşamıyor, videolardaki orijinal sesleri kullanamıyor.

• Reels videoları, profilde Reels'e has farklı bir bölmede yer alıyor. Akış'taki Reels videoları profildeki ana sekmede de yer alıyor.

• Reels videoları aynı zamanda Story, Yakın Arkadaşlar ve Direct mesajlarda paylaşmak mümkün.

INSTAGRAM REELS VİDEOSU NASIL KAYDEDİLİR VE PAYLAŞILIR?

• 1. Adım: Instagram uygulamasından Hikaye oluşturma bölümüne gelin,

• 2. Adım: Ekranın alt kısmındaki ki kaydırmalı menüden REELS bölümüne gelin,

• 3. Adım: Galeriden seçtiğiniz video ya da kaydettiğiniz ya da üzerinde isteğinize göre müzik ekleyin,

• 4. Adım: Paylaş butonuna tıklayıp REELS işlemini tamamlayın.

REELS NASIL OLUŞTURULUR?

Reels, Instagram kamerasında yer alıyor ve çeşitli yaratıcı düzenleme araçları sunuyor. Bunlar:

• Ses: İnsnalar orijinal seslerini kullanabildiği gibi Instagram müzik kütüphanesinden seslerini de kullanabilecek. Bu seslerses hesaba atfedilecek ve başkaları da bu sesi kendi Reels videolarında kullanma imkanı olacak.

• Zamanlayıcı ve Geri Sayım: Bu araçla eller serbest şekilde video çekmek mümkün.

• AR Efektleri: Bu bölümde içerik üreticilerinin hazırladığı çeşitli Artırılmış Gerçeklik efektleri bulunuyor.

• Hizalama: İki video klip arasında kusursuz bir geçiş sağlamak amacıyla bir klipteki nesnelerin hizalama işlemini yapmak mümkün.

• Hız: Seslerin ve videoların belirli bölümleri yavaşlatılabiliyor veya hızlandırılabiliyor.

Reels videoları ayrı klipler halinde çekilip birleştirilebiliyor, galeriden video yükleyerek hazırlanabiliyor veya tek seferde çekilebiliyor.

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