İnstagram ne zaman düzelecek? İnstagram 'Gelen kutun yüklenirken bir sorun oluştu' hatası nedir? Mesaj gönderilemiyor, Hareketler açılmıyor Bazı İnstagram kullanıcıları DM'den mesaj gönderemiyor. Bunun ardından insta çöktü mü araştırılıyor. İnstagram çöktü mü? 3 Kasım İnstagram DM yazışma çöktü mü, neden hata veriyor? İnstagram DM hatası nedir, çözümü nasıl yapılır? İnstagram bugün çöktü mü?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 3 KASIM İNSTAGRAM DM ÇÖKTÜ MÜ?

An itibariyle İnstagram DM mesajlaşma sisteminde problemler yaşanıyor. Bazı kullanıcılar İnstagram DM'den mesaj gönderemiyor. İnstagram'da DM bölümü açılmıyor ve mesaj gönderilemiyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İNSTAGRAM MESAJ GÖNDERİLEMİYOR VE HAREKETLER AÇILMIYOR HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Bazı kullanıcılarda DM kutusu açılmazken bazılarında ise hareketler güncellenemiyor hatası çıkıyor. Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ayrıca masaüstü İnstagram'a giriş yapıldığında DM kutusunu açtığımızda "Gelen kutun yüklenirken bir sorun oluştu" hatası alıyoruz.

Bu hata telefon kaynaklı olabilir. Bundan dolayı telefonunuzun internetini açıp kapamanızı tavsiye ederiz. Önbellek temizleme ve telefonu tamamen kapatıp açma da bir diğer çözümlerden birisi.

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