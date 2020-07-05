Instagram Engelleme Önerisi Özelliği Geliyor!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Instagram Engelleme Önerisi Özelliği Geliyor!

Tüm dünyada oldukça popüler olan fotoğraf odaklı sosyal medya platformu Instagram'a çok konuşulacak bir özellik olan engelleme önerisi geliyor.

Instagram Engelleme Önerisi Özelliği Geliyor!
05.07.2020 17:42 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:45

Tüm dünyada oldukça popüler olan fotoğraf odaklı sosyal medya platformu Instagram'a çok konuşulacak bir özellik olan engelleme önerisi geliyor. İddiaya göre Instagram, engellemek isteyebileceğiniz hesaplar için öneride bulunacak. İşte Instagram engelleme önerisi özelliği detayları:

Sosyal medya platformları genellikle kullanıcıların kimleri takip etmek isteyebileceği ile ilgili birtakım önerilerde bulunur. Bu durum, Instagram'da da geçerlidir; ancak ortaya atılan bir iddiaya göre Instagram, kullanıcıların kimleri engellemek isteyebileceklerini de önerecek.

Instagram Engelleme Önerisi Özelliği Nedir?

Geçtiğimiz günlerde Instagram, tüm hikayeleri aynı ekranda görebilmenize olanak sağlayan "Tüm hikayeleri gör" özelliğini bazı kullanıcılar için kullanıma sunmuştu. Instagram, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Instagram'ın çok konuşulacak bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Alessandro Paluzzi isimli Twitter kullanıcısı, tersine mühendislik yöntemi ile Instagram'a gelecek olan yeni bir özelliği keşfetti. İddiaya göre Instagram, kullanıcıların engellemek isteyebileceği hesapları da önerecek. Peki, bu özellik nasıl çalışacak? Instagram, engellemek isteyebileceğiniz hesapları rastgele önermeyecek.

#Instagram is working on a page where it'll show the suggested contacts to block ??

I think this feature will probably be enabled when the integration of #Messenger is completed, we'll find on that page the contacts we have blocked on #Facebook so we can block them here too ?? pic.twitter.com/ug2bqR5jn6

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 2, 2020

Facebook'ta daha önce engellediğiniz kullanıcıların Instagram hesaplarını tespit edecek. Instagram'da tespit edilen hesaplar, engellenen hesaplar bölümünde gösterilecek. Liste halinde gösterilen hesapları istediğiniz zaman pratik bir şekilde engelleyebileceksiniz. Engelleme Önerisi Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Facebook ile entegre olarak çalışacak engelleme önerisi özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor ancak bu özelliğin yıl sonuna kadar eklenmesi bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü Haber
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı Haber
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın Haber
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor Haber
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var Haber
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi Haber
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Burdur Gölü sahilinde cansız beden bulundu
Burdur Gölü sahilinde cansız beden bulundu
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça 'Allah' yazısı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle vatandaşlar plajlara akın etti
İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle vatandaşlar plajlara akın etti
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can'ı transfer etmek istiyor
Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can'ı transfer etmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Bülent Turan Mustafa Varank Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses Zehra Çilingiroğlu
Spor Ali Koç Okan Buruk Henry Onyekuru Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Düğün Sakarya Havai Fişek
Şu an buradasınız: Instagram Engelleme Önerisi Özelliği Geliyor! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 17:46:29. #1.15#
title