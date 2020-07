Instagram Engelleme Önerisi Özelliği Geliyor! Tüm dünyada oldukça popüler olan fotoğraf odaklı sosyal medya platformu Instagram'a çok konuşulacak bir özellik olan engelleme önerisi geliyor.

Sosyal medya platformları genellikle kullanıcıların kimleri takip etmek isteyebileceği ile ilgili birtakım önerilerde bulunur. Bu durum, Instagram'da da geçerlidir; ancak ortaya atılan bir iddiaya göre Instagram, kullanıcıların kimleri engellemek isteyebileceklerini de önerecek.

Instagram Engelleme Önerisi Özelliği Nedir?

Geçtiğimiz günlerde Instagram, tüm hikayeleri aynı ekranda görebilmenize olanak sağlayan "Tüm hikayeleri gör" özelliğini bazı kullanıcılar için kullanıma sunmuştu. Instagram, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Instagram'ın çok konuşulacak bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Alessandro Paluzzi isimli Twitter kullanıcısı, tersine mühendislik yöntemi ile Instagram'a gelecek olan yeni bir özelliği keşfetti. İddiaya göre Instagram, kullanıcıların engellemek isteyebileceği hesapları da önerecek. Peki, bu özellik nasıl çalışacak? Instagram, engellemek isteyebileceğiniz hesapları rastgele önermeyecek.

#Instagram is working on a page where it'll show the suggested contacts to block ??

I think this feature will probably be enabled when the integration of #Messenger is completed, we'll find on that page the contacts we have blocked on #Facebook so we can block them here too ?? pic.twitter.com/ug2bqR5jn6

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 2, 2020

Facebook'ta daha önce engellediğiniz kullanıcıların Instagram hesaplarını tespit edecek. Instagram'da tespit edilen hesaplar, engellenen hesaplar bölümünde gösterilecek. Liste halinde gösterilen hesapları istediğiniz zaman pratik bir şekilde engelleyebileceksiniz. Engelleme Önerisi Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Facebook ile entegre olarak çalışacak engelleme önerisi özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor ancak bu özelliğin yıl sonuna kadar eklenmesi bekleniyor.

Kaynak: Tamindir