Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler tanıyamadı
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Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler tanıyamadı

Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler tanıyamadı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde "Geçmişimi çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işi" diyerek tüm hayvanseverleri kızdıran Zerrin Özer, son haliyle gündem oldu. Bambaşka birine dönen Özer'in estetik mi yaptırdığı yoksa photoshop mu yaptığı merak konusu oldu.

Türk müziğinin efsane sanatçılarından Zerrin Özer, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 63 yaşındaki usta sanatçı, son haliyle adeta bambaşka biri oldu.

NE YAPTIRDIĞINI KİMSE ANLAYAMADI

Yeni klibi için hazırlıklara başlayan Zerrin Özer, imajını değiştirdi. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Özer, "Canlarım; canım dostum, kıymetlim ve çok başarılım. Gururum Fatih Sarıkaya. Tüm ekibiyle hem eğlendik hem de klip çekimine hazırlıklar yaptık. Yahu biz şahaneyiz" notunu yazdı. Özer'in son halini görünce tanımakta güçlük çeken sosyal medya kullanıcıları "Estetik mi yaptırdın yoksa photoshop mu?" yorumunu yaptı.

Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler tanıyamadı

SEDA SAYAN'DAN YORUM GECİKMEDİ

Yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiren Seda Sayan ise Zerrin Özer'in son haline yorumsuz kalamadı. Fotoğrafa yorum yapan Sayan, "Güzelim benim maşallah sana" dedi.

Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler tanıyamadı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler tanıyamadı - Haberler Magazin
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