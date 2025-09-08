Haberler

Instagram çöktü mü? 8 Eylül Pazartesi Instagram neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü? 8 Eylül Pazartesi Instagram neden açılmıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Eylül Pazartesi gecesi, Instagram kullanıcıları platforma erişimde ciddi sıkıntılar yaşadı. Yaşanan bu aksaklık, sosyal medyada bir kez daha "Instagram çöktü mü?" tartışmalarını gündemin üst sıralarına taşıdı. Instagram çöktü mü? 8 Eylül Pazartesi Instagram neden açılmıyor?

Özellikle "8 Eylül Instagram neden açılmıyor?" sorusu Google'da en çok araştırılan konular arasında öne çıktı. Hem mobil uygulamada hem de bilgisayar üzerinden erişimde yaşanan problemler kullanıcıları meraklandırırken, sorunun kaynağına dair tüm ayrıntılar haberimizin devamında sizlerle.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Uygulama izleme sistemlerinden gelen verilere göre, 8 Eylül 2025 tarihinde Instagram'da küresel çapta büyük bir kesinti kaydedilmedi. Daha önce, özellikle 14 Temmuz ve 20 Temmuz tarihlerinde kısa süreli erişim sorunları bildirilmişti. Ancak 8 Eylül'de bu ölçekte yaygın bir problem yaşandığına dair herhangi bir bulgu bulunmuyor.

INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Milyonlarca kişinin haberleşme, paylaşım ve sosyalleşme aracı olan Instagram, zaman zaman teknik sorunlar nedeniyle erişim problemleriyle gündeme geliyor. Bu tür durumlarda kullanıcılar hesaplarına giriş yapmakta ya da içerik paylaşmakta zorlanabiliyor. 8 Eylül Pazartesi günü de bazı kullanıcılarda benzer sıkıntıların ortaya çıktığı tahmin ediliyor ve konuya ilişkin teknik incelemeler sürdürülüyor.

Instagram çöktü mü? 8 Eylül Pazartesi Instagram neden açılmıyor?

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Olası erişim sorunları sonrası birçok kullanıcı platformun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Şu an için resmi bir açıklama yapılmış değil. Problemin bazı kullanıcıların internet altyapısından kaynaklanabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Bununla birlikte, mevcut raporlar ve kullanıcı geri dönüşleri incelendiğinde, 8 Eylül itibarıyla tüm dünyayı etkileyen genel bir sistem arızası olmadığı görülüyor.

Hata raporu:

Instagram çöktü mü? 8 Eylül Pazartesi Instagram neden açılmıyor?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Savcı katilinin babası konuştu: Kendi silahını kendisi yetiştirdi

Savcı katilinin babası cinayetin perde arkasını anlattı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıADEM BURAK Demir:

Merhaba sadece İstanbulda erişim sorunu var oda bazı olaylardan kaynaklaniyor

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıllık evliliğini sonlandıran Yasemin Özilhan'ın yeni evinin kirası dudak uçuklattı

14 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni evinin kirası dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.