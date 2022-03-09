İnsansız Hava Araçlarının haberleşmesinde yeni dönem

Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom ve iştiraki Argela, insansız hava araçlarının haberleşmesine yönelik test ve araştırma çalışmaları konusunda Kapadokya Üniversitesi ile iş birliği yaptı. Proje ile insansız hava araçları/dron haberleşmesinde 3G/4, 5g şebekesinin kullanımına yönelik altyapı hazırlığı sağlanması hedefleniyor. Çalışma 5G sistemleriyle geliştirilecek ürünlere de zemin oluşturacak.

Türk Telekom, protokol kapsamında, bünyesinde başlatılan ilk proje olan "İHA İnovasyon" ile3G/4,5G canlı şebekesinden 'İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) değişik irtifalarda haberleşmesine yönelik test ve optimizasyon çalışmaları yapacak. Proje, Kapadokya Üniversitesi Mustafa Paşa yerleşkesi ile Ürgüp Fabrika yerleşkesi arasında bulunan yaklaşık 5 km'lik mesafedeki hava sahasında yürütülecek. Kapadokya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek hazırlanacak. İHA sistemi ile değişik irtifalarda uçulurken, Türk Telekom da ölçümleme ve analiz çalışmalarını yapacak.

Proje ile insansız hava araçları/dron haberleşmesinde 3G/4,5G şebekesinin kullanımına yönelik kapsamlı bir bilgi birikimi ve altyapı hazırlığı sağlanması hedeflenirken, insansız hava aracı trafik yönetimi, izleme ve uzaktan kontrolü ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalara bir zemin oluşturulacak. Çalışma bu alanda yerli ve milli bir ekosistem oluşumuna katkı sağlayarak, 5G sistemleriyle geliştirilecek ürünlerin de önünü açacak.

Bu işbirliği ile Kapadokya Üniversitesi, İHA sistemleri alanında ulusal ve uluslararası öncü kurum olma misyonu ile bu alandaki teknolojinin ve mevzuatının geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir çalışmaya imza attı. Türk Telekom, yeni nesil teknolojilere yön veren, yeni teknolojileri uygulayan ve yerli ekosisteminin gelişimine katkıda bulunan entegre operatör olduğunu, Türkiye'ye ve dünyaya bir kez daha gösterdi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel