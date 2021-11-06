İnsanlık tarihine geçen doğum! Kuyruklu bebek, doktorların ağzını açık bıraktı
Brezilya'da tıp dünyasını şaşkına çeviren bir doğum yaşandı. 4 cm genişliğinde, 12 cm uzunluğundaki kuyruğuyla dünyaya gelen bebek insanlık tarihindeki 40 vakadan biri olarak tarihe geçti.
Brezilya'da bulunan Albert Sabin Çocuk Hastanesi'nde gerçekleşen doğum tıp dünyasını şaşkına uğrattı. Sancılarının tutmasının ardından hastaneye getirilen kadın, hemen doğuma alındı. Doğum zamanı gelmediğini tespit eden doktorlar, annenin hayatının riske girmesinin ardından bebeği almak zorunda kaldı.
Bebek, prematüre olarak dünyaya geldi ancak doğumdaki tek ilginçlik bu değildi. Doktorlar, bebeği ters çevirdiklerinde daha önce rastlamadıkları bir durumla karşılaştı. Arkasında 4 cm genişliğinde, 12 cm uzunluğunda bir kuyruk bulunan bebek, doktorları şaşkına uğrattı.
Pediatrik Cerrahi Vaka Raporları Dergisi'ne geçen olayla ilgili ayrıntılar da dikkat çekti. Buna göre Brezilya'da gerçekleşen doğum, insanlık tarihindeki 40 vaka arasına girdi. Daha önce de bazı bebeklerin bu şekilde dünyaya geldiği belirtildi.
Dergi yazarları, böyle bir doğumun ilk olarak 19. yüzyılda görüldüğü bilgisini paylaştı. Uzmanlar, anne karnındaki bebeklerde kuyruk oluştuğunu ancak bu kuyruğun daha sonra ortadan kalktığını dile getirdi. Kuyrukla dünyaya gelen prematüre bebek ise ameliyatın ardından kuyruktan kurtuldu.