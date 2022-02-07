İnsani yardım taşıyan "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı

ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) koordinasyonunda 11 yardım kuruluşunun Afganistan halkı için topladığı 750 ton malzeme taşıyan insani yardım treni Afganistan'ın Herat eyaletine ulaştı.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak'ta Ankara Garı'ndan hareket eden tren İyilik Treni'nin yolculuğu 12 gün sürdü.

Afganistan'a giden 46 vagonlu "İyilik Treni"nde gıda başta olmak üzere, sağlık, hijyen, ısınma, barınma ve medikal malzemeler bulunuyor.

"İyilik Treni", AFAD koordinasyonunda bir araya gelen Türk Kızılay ile Türkiye Diyanet Vakfı, İHH, Deniz Feneri, Beşir Derneği, Hayrat Yardım Derneği, Sadakataşı, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Yedi Başak Derneği, ANDA Derneği ve Umuda Koşanlar Derneğinin hazırladığı malzemeleri taşıdı.

AFAD ve sivil toplum kuruluşlarına gelen talepler doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Afganistan'a yardım kampanyası başlatılmıştı.