İnsan ve Sanat Dersleri - Abdülbaki Kömür İnsan ve Sanat Dersleri'nde; "insanın sanatla olan ilişkisi", "sanatın çıkış noktası", "kainatın insanla olan irtibatı", "sanat dallarının kimlerde etkili olduğu" gibi konular ele alınıyor. ESEV Genel Sanat Yönetmeni ve şair Abdülbaki Kömür, bu seminerinde gençlere sanata, hayata ve insana dair önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Etkinlik Türü: Sohbet

Etkinlik Tarihi: 28 Aralık 2021, Salı

Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 19: 00

Ömer Çelik ile Bahçevan Ömer Çelik sanatçı dostlarını sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Programı www. sehirekrani. com veya Esenler Kültür Youtube hesabından izleyebilirsiniz.

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