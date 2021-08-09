İnsan Robot Evliliği Mümkün Mü?

Furkan Ergün'ün röportajı... İnsanla robot evlenebilir mi? Bu mümkün mü? Bir üniversiteliye bunu sorduk. Cevabı "Neden olmasın?

Furkan Ergün'ün röportajı...

İnsanla robot evlenebilir mi? Bu mümkün mü? Bir üniversiteliye bunu sorduk. Cevabı "Neden olmasın?" oldu.

Merhabalar öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

Merhabalar, ben Arda Öztürk. İstanbul doğumluyum. 24 yaşındayım. Doğuş Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği okuyorum, 3. sınıftayım. Uzay bilimi ile ilgili ayrıyeten günümüzün ve geleceğimizin sektörü olan robotlarla ilgili kulüplere kayıtlıyım, bu konularla ilgili kitaplar okuyorum ve artık hobinin biraz daha üstü şeklinde ilgileniyorum.

Çok güzel sizinle röportaj yapmak keyifli olacak. Çünkü benim bir hayli ilgim var. Peki bu konulara ne zaman ilginizi çekmeye başladı?

Öncelikli olarak sürekli yaptığım araştırmalar ve okuduğum haberler bu konuların evrensel şekilde bizleri etkilediğini hissettiğim ve bu konuların üzerlerine gitme kararı aldım.

Nasıl ki telefon ilk çıktığı zaman herkes için bir önyargı oluşturduysa robotlarla ilgilide insanların böyle olduğunu düşünüyorum ve ilerde de robotların telefonlar kadar yaygınlaşacağına inanıyorum. İlk soruda da dediğim gibi ilk başta ilgim olan şeyin artık inanç olduğunu düşünüyorum.

Ülkemizin bu konularda geldiği seviyeleri ve yatırımlarını takip ediyor musunuz?

Elbette takip ediyorum. Üzüldüğümü de dile getirmek istiyorum. Çünkü yatırımlarımızın bu konularda biraz kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Yeteri kadar bilinçlendirme ve insanlara karşı teşvik olmadığını görüyorum. Ülkemizin bu konularda ki seviyesi ise bu işin çıkış yerleri olan Asya ülkelerine nazaran çok geride olduğunu görüyorum.

Türkiye'nin ilerde bu işlere yatırım yapacağını düşünüyor musunuz?

Düşünmekte ziyade olması gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü robotların evlerimize kadar girip yemeklerimizi yapacağına inanıyorum.

Yakın zamanda büyük yatırımlar yapıp 5-10 yıl içerisinde meyvelerini yiyeceğimizi düşünüyorum. Mesela şu an Japonya'da robot otelleri açılmaya başladı. Bizim neyimiz eksik diye düşünüyorum.

Nasıl yatırımlar yapılmalı?

Öncelikle Z nüfusu komple bilinçlendirmemiz gerekir. Bu konularda ilgili olanlarla daha çok ilgilenip projeler yapmalarını isteyebiliriz. Ödüllü yarışmalar düzenleyebiliriz. Sonra ki aşamamız ise robot bölümlerini yaygınlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Robotla alakalı şirketleri ülkemize davet etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunlar silsile ile artarak güçlü kombinasyon oluştur ve fabrikalar, küçük firmalar desteği ile ülkemizde yaygınlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum.

İnsanların robotlarla ilişkisini ne düzeyde görüyorsunuz?

Ben korktuklarını düşünüyorum. Bir silah gibi gördüklerini hissediyorum. Halbuki iyi anlamda kullanılırsa çok büyük zamandan tasarruf olacağını düşünüyorum.

ROBOT ASKERLER GELİYOR!

Nasıl silah olarak görüyorlar biraz açıklar mısınız?

Robot askerler yapılabileceğine inanıyorlar. Savaşlarda insanlar yerine robotların olacağına inanıyorlar. Bu gibi tehditlerde insanları korkutuyorlar.

Bunu nasıl engelleyebiliriz?

Robotların gerçekten işimizi kolaylaştıracağını insanlara inandırmamız lazım öncelikle. Yemek yapmada, evlerimizi temizlemede, arabaları kullanma, kafelerde garsonlar yerine robotların dağıtım yapmasında bile kullanabileceğini insanlara göstermemiz gerekiyor.

Peki insanlar işlerini kaybetme korkusunu nasıl engelleyeceğiz Arda Bey? Sonuçta çalışanlar işsiz kalma durumuna gelebilecek?

Çok güzel bir soru gerçekten. Haliyle insanlarda belki bundan endişeleniyor olabilirler haklı olarak. Ama robotlar bizim için büyük bir zaman fırsatı kazanacaktır. Nasıl eskiden insanlara haber vermek için mektuplar gönderiyorduk şu an ise bir telefon ile ulaşabiliyoruz. Tabi ki de bazı sektörler zarar görecek ama genel olarak insanlık adına büyük bir kurtuluş olacağına inanıyorum. İyi şeylerde kullanılırsa tabi ki.

Söylediklerinize göre robotlar insanların bütün işlerinde yardım edecek. Peki bu inşaları tembelleştirmez mi?

Tabi ki tembelleştirir. Ama bir yandan da daha fazla iş gücü sağlar. Mesela telefon ve bilgisayar bazı insanları hayattan koparırken akıllı kullanan insan ise çok fazla verim alabiliyorlar. Robot konusunda ise böyle olabileceğini düşünüyorum. Bazı insanlar çok tembelleşirken bazı kesimler ise çok fazla işlerini büyütebilirler.

Robot ve insan arasında bir bağ oluşmasını sağlar mı?

Kesinlikle sağlar. Sonuçta 7/24 onu görüyorsunuz her işinizi ona bırakıyorsunuz. Bu da ona karşı bir sempati duymanızı sağlayacaktır. Köpek robotlarda var mesela görmüşsünüzdür. Japonya'da insanlar bunları sipariş edip onlarla sohbet ediyorlar.

Fransa'da köpek robotlar polislerle uygulama yapıyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap: Tatbikatlarda yapılıyor. Yani bence muhteşem bir olay. Çünkü kendinizin kontrol ettiği robotları kullanıyorsunuz. Canlı köpek gibi onun zarar görmesinden korkmuyorsunuz.

Boston Dynamics hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu konuda baya ilerleme kaydettiler. Ben 2011 zamanında yaptıkları robot köpekleri gördüğümde bile çok heyecanlanmıştım. Görüyorsunuz işte 1992'de kurulan bir şirket meyvelerini şu an nasıl alıyorlar.

Biz şu an yapsak onlardan daha kısa sürede alabiliriz. Çünkü onların başladığı seviyede olmayacağı.

Pekala Arda Bey mükemmel röportajımızda son olarak bir şey sormak istiyorum. Ödev konumuzdaki başlıkta gördüğünüzü İnsan robot evliliği mümkün olup olmaması hakkında neler söylemek istersiniz?

Yani olabilmesi yüksek bir ihtimal. Çünkü insanlar yalnızlığa alıştılar. Neredeyse her evde kedi köpek var. Robotlar da kediler köpeklerden sonra insanlarla bağ kurabilir. ve robotların gelişimine göre insan robot evliliği mümkün olabilir. Yani köpeği atı ile evlenenler var bildiğiniz gibi. Bu olayında ben ilerde gerçekleşebileceğine inanıyorum.

Peki siz ilerde bir robotla evlenmeyi düşünür müydünüz Arda Bey?

Neden olmasın

Kaynak: Space Mag Türkiye