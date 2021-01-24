İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların eğitimine odaklanılması çağrısında bulundu
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İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların eğitimine odaklanılması çağrısında bulundu

24.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:04
İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların eğitimine odaklanılması çağrısında bulundu

İnsan hakları grupları ve sivil toplum kuruluşları, Arakanlı Müslümanların eğitimine ve Bangladeş'te kaldıkları bölgelerdeki akademik enstitülerin iyileştirilmesine daha fazla odaklanılması çağrısı yaptı.

İnsan hakları grupları ve sivil toplum kuruluşları, Arakanlı Müslümanların eğitimine ve Bangladeş'te kaldıkları bölgelerdeki akademik enstitülerin iyileştirilmesine daha fazla odaklanılması çağrısı yaptı.

50 yerel insan hakları örgütü ve sivil toplum grubundan oluşan Cox's Bazar Sivil Toplum Kuruluşları Forumu, 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü münasebetiyle Arakanlıların eğitim alanında karşılaştığı güçlüklere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Bangladeş hükümeti ve çeşitli kuruluşların başlattığı yaygın eğitim programına 6-14 yaş arası Arakanlı çocuklar dahil edilmiş olsa da 15-24 yaş arası gençlerin yüzde 83'ünün herhangi bir eğitim programına katılmadığı kaydedildi.

Arakanlıların geri dönüşünü sürdürülebilir kılmak için Myanmar merkezli bir müfredata duyulan ihtiyaca dikkat çekilen açıklamada, "Öğrenciler ve ebeveynleri arasında 15 yaşın üzerindekiler için eğitim fırsatlarının olmaması ve Myanmar müfredatındaki eğitim eksikliği konusunda bir hayal kırıklığı duygusu var." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Cox's Bazar'daki yerel eğitim kurumları ve öğrenciler için özel rehabilitasyon programları çağrısı da yapılırken, yerel eğitim kurumlarının 2017'de Arakanlıların göçlerinin başladığında askeri personel için geçici kışla olarak kullanıldığına işaret edildi.

Bazı eğitim kurumlarının Arakanlılar için sığınma evleri olarak belirlendiği ve bunun da akademik faaliyetlerin aylarca askıya alınmasına neden olduğu vurgulanan açıklamada, "İnsan sayısının artması ve yardım programlarında kullanılan araçların yoğunluğundan dolayı birçok öğrenci okula gitmeyi bıraktı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca yardım programlarından eğitime ayrılan fonun sadece yüzde 2,6 olduğu belirtilirken, bölgedeki okullarda 10 öğretmenden 7'sinin işi bıraktığı ve eğitim sistemin tehdit altında olduğu uyarısında bulunuldu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 1,2 milyonu aştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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