Süzgecini görünce korkuya kapıldılar! Barajdan çıkan balık yüzünden oltaları atıp sevinmeye başladılar
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'nde balığa çıkan iki arkadaş Zekeriya Aydın ve İrfan Aşuk, önce süzgeci nedeniyle korkuya kapıldıkları balığı daha sonra oltayla çekti. Dev bir turnanın geldiğini gören arkadaşlar, büyük sevinç yaşadılar.
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, ava çıkan balıkçılar tarafından yaklaşık 1,70 metre uzunluğunda, dev turna balığı yakalandı. Balık ağı ile yeni yakalanan turna balığının 88 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 1,70 metre uzunluğunda olduğu öğrenildi.
BALIKÇIYA GÖTÜRÜLDÜ
Kahta ilçesine bağlı Güzelek Köyü civarında Atatürk Baraj Gölü'nde balıkçı Zekeriya Aydın ve İrfan Aşuk'un bağlık ağına yakalanan dev turna bağlığı, Kahta'da bulunan bir balıkçıya getirildi.
VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ
Balıkçı tezgahında sergilenen balık, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü. Yakalanan turna balığının kilosu 50 liradan satışa sunulduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı - Güncel