İnsan beyni kablosuz olarak bilgisayara bağlandı

ABD'li araştırmacılar, insan beynini ilk defa kablosuz olarak tablet bilgisayara bağladı. Tarihi bir adım atan araştırmacılar, felçli insanlar için büyük umut vaad etti.

Amerika'daki Brown Üniversitesi araştırmacıları, tarihte bir ilke imza attı. Büyük heyecan yaratn araştırma kapsamında bilim insanları, insan beynini kablosuz olarak bilgisayara bağlamayı başardı. Felçi insanlar için dönüm noktası olarak görülen bu adım, araştırmacılar tarafından, "Tek nöron çözünürlüğünde ve tam geniş bant kesinliğinde" nitelendirildi.

TABLET BİLGİSAYAR KULLANILDI

Independent'te yer alan haberde, IEEE Transactions on Biomedical Engineering adlı bilimsel derginin bildirdiğine göre denemeye katılan felçli kişiler, sistemi kullanarak bir tablet bilgisayar kullandı. Katılımcılar, kablolu sistemlere benzer yazma hızlarına ve işaretleme-tıklama doğruluğuna ulaşabildi.

"ARTIK FİZİKSEL OLARAK BAĞLANMAYA GEREK YOK"

Öte yandan Brown Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olan John Simeral, şunları kaydetti: "Bu kablosuz sistemin işlevsel olarak altın standart kabul edilen kablolu sistemlere denk olduğunu gösterdik. Sinyaller buna uygun olarak benzer bir kesinlikle kaydedilip iletiliyor, bu da kablolu ekipmanlarda kullandığımız kod çözme algoritmalarının aynılarını kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Tek fark, insanların artık ekipmanımıza fiziksel olarak bağlanması gerekmiyor ve bu da sistemin nasıl kullanılabileceği konusunda yeni olanaklar yaratıyor.