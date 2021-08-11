İnşaat sektörü ikinci yarıya yavaş başladı
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İnşaat sektörü ikinci yarıya yavaş başladı

İnşaat sektörü ikinci yarıya yavaş başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan "Hazır Beton Endeksi" 2021 Temmuz Ayı Raporu'nu açıkladı.

Geçen ay gerileyen Güven Endeksi'nden sonra bu ay beklentinin de aşağı yönlü hareketi, pandemi koşullarındaki iyileşme ve ekonomik normalleşmeye rağmen inşaatta uzun dönemli toparlanma için henüz koşulların gerçekleşmediğini gösteriyor.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye'de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir.

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi'nin 2021 Temmuz Ayı Raporu'nu açıkladı. Rapora göre, haziran ayında faaliyette görülen yükselme temmuzda devam edememiş görünmektedir. Beklenti Endeksi de negatif tarafa geçmiştir. Güven Endeksi iki aydır yılın en düşük seviyesinde devam etmektedir. Geçen ay gerileyen Güven Endeksi'nden sonra bu ay beklentinin de aşağı yönlü hareketi, pandemi koşullarındaki iyileşme ve ekonomik normalleşmeye rağmen inşaatta uzun dönemli toparlanma için henüz koşulların gerçekleşmediğine işaret etmektedir.

Hazır Beton Endeksi Temmuz Ayı Raporu verilerine göre temmuz ayında bütün endeksler, pandemi sonrasında Türkiye ekonomisinde toparlanmanın etkilerinin görüldüğü geçen yılın temmuz ayına kıyasla düşük görünmektedir. Geçen yıl düşük faiz, düşük maliyetler ve konuta olan talepteki canlılık ile beraber yol alan inşaat sektörü, bu yıl tersine dönen koşulların etkisi altında kalmaya devam etmektedir.

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, "Geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında faaliyetlerimizde doğal olarak negatif yönde büyük bir fark vardır ancak sektöre olan güven geçen yıla göre fazla değişmemiştir. Aşılama ve normalleşme adımlarına rağmen güven ve beklenti endekslerinin düşük seyretmesinin üzerinde düşünülmelidir." dedi.

"İnşaat sektörü, enflasyon ile mücadelede Türkiye'nin elde edeceği başarıya odaklanmıştır."

TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı verilerine de değinen Yavuz Işık, "Sektörler içerisinde Ciro Endeksi en az artan sektör inşaat görünmektedir. Geçen yılın ilk altı ayındaki satışa kıyasla bu yıl konut satışları %11,5 azalmış görünmektedir. İpotekli satışlardaki azalma %60'a çıkmaktadır. İpotekli ilk el satış olarak bakıldığında daralma, geçen yıla göre %68'dir. Faiz düzeyine oldukça duyarlı olduğunu bildiğimiz inşaat sektörü, enflasyon ile mücadelede Türkiye'nin elde edeceği başarıya odaklanmıştır. Bununla birlikte son çeyrekte baz etkisi ile gerilemesi beklenen enflasyon sonrasında faizdeki gevşeme, inşaat sektörüne hareketlilik katabilecek gibi görünmektedir." dedi.

Kaynak: Bültenler

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