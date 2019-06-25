İnşaat Kazısında Milyonlarca Yıllık Dinozor Kemikleri Bulundu

Dünya, çok uzun bir süre dinozorların egemenliği altında kaldı. Bu devasa canlılar daha sonra bir göktaşı çarpması nedeniyle yok oldu. Milyonlarca yıl önce yok olan dinozorlardan geriye kalan kalıntı ve fosilleri bugün bile keşfetmeye devam ediyoruz.

ABD'nin meşhur Dinozor Sırtı adı verilen bölgesi yakınlarında, Denver şehrinde yapılan bir yıkım çalışmasında bir milyon yıl öncesinden kalma Triceratops kemikleri bulundu. İsmini, geniş alın bölgesinde bulunan üç boynuzdan alan bu dinozor, en meşhur türlerden biri olarak gösteriliyor. Ülkemizde de bir dönem büyük ilgi gören Power Rangers dizisnde, Mavi Ranger'in dinozor robotu da bir Triceratops robotu idi.

Paleontolojistlere göre dinozor kemiklerinin tarihi 68 milyon yıl öncesine kadar gidiyor. Denver Tabiat ve Bilim Müzesi'nden uzmanlar, dinozor kemiklerini detaylı şekilde incelemeleri için çağırıldı.

Uzmanlardan gelen raporlara göre, bölgede bulunan iskelet kısmı, üç boynuzlu dinozorun bir bacak kemiğine ve kaburga kemiklerine ait çıktı. Kemiklerin yaşı ise 65-68 milyon yıl kadar öncesine dayanıyor.

Yapılan keşfin ardından, yıkım için görevlendirilen inşaat ekipleri bölgede bir kazı çalışması başlattı. İş makineleri, kemiklerin bulunduğu seviyeye kadar olan kaba işlemleri hallediyor. Tabiat ve Bilim Müzesi ekipleri tarafından yönlendirilen çalışmada, Triceratops kemiklerinin Colorado'da en sık rastlanan fosiller olduğu belirtiliyor.

Müzenin paleontoloji bölümünün küratörü Dr. Tyler Lyson, olası fosiller hakkında telefon almanın her zaman dikkat çekici olduğunu söylerken, kazı devam ettikçe yeni bilgiler paylaşmayı amaçladığını da duyurdu. Dr. Lyson, bu tür keşiflerin çok nadir olsalar da keşfedilecek çok şey olduğunu ve gezegenimziin sürekli bir değişim içerisinde olduğunu hatırlattığını belirtti.

Bölgedeki araştırma, ABD'deki düzenlemeler gerekçesiyle oldukça enteresan şekilde ilerliyor. Eserler bir özel alanda ortaya çıktı ve bölgede çalışma yapan Wind Crest and Brinkmann ekibi, paleontologlar ve uzmanlarla sıkı bir işbirliği içerisinde çalışıyor. İnşaat firması, kazı işlerini yaparken paleontologlar çalışmaların güvenle ilerlemesinden ve kayıt tutulmasından sorumlu.

Colorado, söz konusu fosiller olduğunda oldukça zengin bir bölge. Bölgedeki müzede dinozorlara, hayvanlara ve bitkilere ait 115 bin kadar fosil bulunuyor.

Triceratopslar genelde otçul olarak bilinen, sürü halinde yaşadıkları tahmin edilen bir dinozor türüdür. Bu türün yerden yüksekliği 1 metreyi bulabiliyordu.