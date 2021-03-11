Son dakika... GAZİANTEP İnşaat işçisi, ATM'de unutulan parayı sahibine teslim etti
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Son dakika... GAZİANTEP İnşaat işçisi, ATM'de unutulan parayı sahibine teslim etti

11.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:04

Son dakika haber: İnşaat işçisi, ATM'de unutulan parayı sahibine teslim ettiGaziantep'in İslahiye ilçesinde, inşaat işçisi Eyüp Sağlam, ATM'de unutulan 1990 lirayı polis aracılığıyla sahibine teslim etti.

İnşaat işçisi, ATM'de unutulan parayı sahibine teslim etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, inşaat işçisi Eyüp Sağlam, ATM'de unutulan 1990 lirayı polis aracılığıyla sahibine teslim etti.

Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Eyüp Sağlam, ATM'de işlem yapmak istediği sırada dekontla birlikte 1990 lira unutulduğunu fark etti. Parayı ve dekontu olan Sağlam, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Sağlam, bulduğu parayı sahibine teslim etmek istediğini söyledi. Polis ekipleri dekonttan yola çıkarak paranın kısa süre önce ATM'de parasını unuttuğunu söyleyerek başvuru yapan Kübra Yıldırım'a ait olduğunu belirledi. Eyüp Sağlam, emniyete çağırılan Yıldırım'a parayı teslim etti. Polislere ve parasını bulan Sağlam'a teşekkür eden Yıldırım, 'Daha insanlık ölmemiş, param bulunmaz diye vazgeçmiştim" dedi.

Eyüp Sağlam ise parayı sahibine teslim ettiği için mutlu olduğunu ve insanlık görevini yerine getirdiğini ifade etti.

Son dakika... GAZİANTEP İnşaat işçisi, ATM'de unutulan parayı sahibine teslim etti
Son dakika... GAZİANTEP İnşaat işçisi, ATM'de unutulan parayı sahibine teslim etti
Son dakika... GAZİANTEP İnşaat işçisi, ATM'de unutulan parayı sahibine teslim etti
Son dakika... GAZİANTEP İnşaat işçisi, ATM'de unutulan parayı sahibine teslim etti
Son dakika... GAZİANTEP İnşaat işçisi, ATM'de unutulan parayı sahibine teslim etti
Son dakika... GAZİANTEP İnşaat işçisi, ATM'de unutulan parayı sahibine teslim etti
Son dakika... GAZİANTEP İnşaat işçisi, ATM'de unutulan parayı sahibine teslim etti
Son dakika... GAZİANTEP İnşaat işçisi, ATM'de unutulan parayı sahibine teslim etti
Son dakika... GAZİANTEP İnşaat işçisi, ATM'de unutulan parayı sahibine teslim etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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