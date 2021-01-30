İnşaat işçilerini taşıyan araç önce TIR'a, sonra bariyerlere çarptı; 9 yaralı
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İnşaat işçilerini taşıyan araç önce TIR'a, sonra bariyerlere çarptı; 9 yaralı

30.01.2021 15:22 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:26
İnşaat işçilerini taşıyan araç önce TIR'a, sonra bariyerlere çarptı; 9 yaralı

BURSA'nın Kestel ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan hafif ticari araç, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, TIR ile beton bariyerlere çarptı.

BURSA'nın Kestel ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan hafif ticari araç, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, TIR ile beton bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsünün de aralarında bulunduğu  9 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki  Kestel ilçesi Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Aydın Saykal (41) yönetimindeki 16 AZ 070 plakalı hafif ticari araç, yokuş aşağıya indiği sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Önünde seyreden Cebrail Oral (37) yönetimindeki 16 AHS 616 plakalı TIR'a arkadan vurarak savrulan ticari araç,  beton bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın  sürücüsü Aydın Saykal ile araç içindeki inşaat işçilerinden Ahmet Uğur(42), Resul Öztürk(39), Ali Uğur(37), Harun Bal(38), İbrahim Kır(40), Mahmut Altunbay(41), Ziya Ölmez(36) ve Kadir Ölmez(40) yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


İnşaat işçilerini taşıyan araç önce TIR'a, sonra bariyerlere çarptı; 9 yaralı
İnşaat işçilerini taşıyan araç önce TIR'a, sonra bariyerlere çarptı; 9 yaralı
İnşaat işçilerini taşıyan araç önce TIR'a, sonra bariyerlere çarptı; 9 yaralı
İnşaat işçilerini taşıyan araç önce TIR'a, sonra bariyerlere çarptı; 9 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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