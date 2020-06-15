İnşaat halindeki bina çöktü: 4 yaralı (2)
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İnşaat halindeki bina çöktü: 4 yaralı (2)

Amasya'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

15.06.2020 20:28 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:59

Amasya'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Boğazköy mevkisinde bir firmaya ait et entegre tesisinin yanındaki inşaat halindeki ek bina çöktü.

Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çöken yapının altında kalan 4 işçi, ekipler tarafından yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralılar, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İnşaat halindeki bina çöktü: 4 yaralı (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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