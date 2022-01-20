İnşaat çalışması sırasında toprak kayınca evi mühürlendi

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, inşaat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu yandaki evin bahçe duvarı yıkıldı. Ev ve inşaat mühürlendi. Yakınlarının yanında kalan ev sahibi Ahmet Tekneci, evinin sürekli kaydığını söyledi.

Başiskele ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Tuncay Sokak'taki bir arsada inşa edilecek ev için iş makinesiyle temel kazısı yapılırken toprak kayması meydana geldi. Yandaki Ahmet Tekneci'ye ait dubleks evin bahçe duvarı çöktü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, güvenlik nedeniyle hem inşaatı hem de Tekneci'nin evini mühürledi.

İnşaatı yapan müteahhidin suçlamaları kabul etmediğini belirten Tekneci, "İnşaatı mühürlediler, yapımı durdu. Fakat olan benim evime oldu. Hava şartlarından dolayı toprak gün geçtikçe daha çok aşağı iniyor, benim evim şu an çökmek üzere" diye konuştu.