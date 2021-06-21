İnönü Üniversitesinde çevrim içi "İslam İktisadı Seminerleri" başladı

İnönü Üniversitesince çevrim içi düzenlenen "İslam İktisadı Seminerleri", İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez 'in sunumuyla başladı.

İnönü Üniversitesince çevrim içi düzenlenen "İslam İktisadı Seminerleri", İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez 'in sunumuyla başladı.

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, MÜSİAD Malatya Şubesi ve Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezince düzenlenen "İslam İktisadı Seminerleri" kapsamında eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "İslam'ın İnsan ve Toplum Tasavvuru" konulu çevrim içi seminerde konuştu.

Görmez, konuşmasında, günümüzde insanın farklı insan tasavvurları içerisinde kaybolduğunu söyledi.

Tarih boyunca insanın en büyük arayışının önce kendisiyle ilgili olduğunu dile getiren Görmez, iktisadi meseleler ele alınırken, siyaset teorileri kurulurken, eğitim programları yapılırken nasıl bir insan ve toplum tasavvuruna sahip olunup olunmadığının büyük önem taşıdığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bütün peygamberler aslında önce insana insanı anlatılar fakat yine de insanın kendisiyle ilgili düşüncesinin istikrar bulmadığını bugün bütün dünyada görüyoruz. Özellikle son iki asırda insan, bilim ve teknolojide çok büyük ilerlemeler kaydetti. Öyle ki 5 bin yıllık tarih içerisinde gerçekleştirdikleri değişimleri, 100 yıl içerisinde gerçekleştirme imkanına sahip oldu, felsefeler üretti, insanı anlatan sayısız bilimler üretti fakat yine de insan, insan neslinde bir meçhul olmaya devam etti."

Ahsen-i takvim felsefesine göre insanın bir alet değil bir ayet olduğunu dile getiren Görmez, "İnsan, yeryüzünde Allah'ın en büyük ayetidir." dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise Prof. Dr. Görmez'e katkılarından dolayı teşekkür ederek, kendisini en kısa sürede üniversitelerinde ağırlamak istediklerini söyledi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel de Prof. Dr. Görmez'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik