İnönü'de Tubitak Bilim Fuarı açıldı

27.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:35

Eskişehir İnönü ilçesinde 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı.



İnönü Belediyesi Kapalı Pazaryeri Hizmet Çarşısı Çok Amaçlı Salonunda Oklubal Sabri Kahvecioğlu Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı açılışı, İnönü İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük tarafından gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan fuar okul öğrencileri tarafından halk oyunları, skeç gösterisi ve Atatürk'ün bilim, sanat ve spor alanları ile ilgili sözleri işaret dili gösterisi ile devam etti.



Fuar açılışı sonrası Oklubal Sabri Kahvecioğlu Ortaokul öğrencilerinin 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında günlük hayatta kullanılan materyallerle yapılan ve birbirinden farklı 20 projesini inceleyen İnönü İlçe Kaymakamı Burak Çimşir ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, çalışmalarla ilgili öğrencilerden bildi aldı. Fuarda E Twinning Ulusal Kalite Ödül başarısı elde eden öğrencilere sertifikaları İnönü İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yaşar Temur ve Tubitak Eskişehir Koordinatörü Gülşah Polat Sarıkaya tarafından verildi.



İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Gençlerimize yeni ufuklar açan bu çalışmalara öncülük eden TUBİTAK çalışanlarına ve bu projelerin hayata geçmesinde büyük özveri ile çalışan öğrenci, öğretmen ve velilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA