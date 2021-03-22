İngiltere'yi karıştıran yasa tasarısı! Eylemciler karakola saldırdı, polis minibüslerini ateşe verdi
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İngiltere'yi karıştıran yasa tasarısı! Eylemciler karakola saldırdı, polis minibüslerini ateşe verdi

22.03.2021 08:36 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:00

İngiltere'de polise protestolara müdahale için daha fazla yetki veren yasa tasarısına karşı Bristol kentinde düzenlenen gösteri, şiddet olaylarına dönüştü. Polise direnen eylemciler bir karakolun camlarını taşlarken, iki ayrı polis minibüsünü de ateşe verdi. Olaylar sırasında bir polisin kolları ve kaburgaları kırıldı. İngiltere ve Galler Polis Federasyonu Başkanı John Apter, olayları "korkunç" olarak nitelendirip "Bazı polis memurları çok kötü yaralandı" dedi.

İngiltere'de polise protestolara müdahale için daha fazla yetki veren yasa tasarısına karşı Bristol kentinde düzenlenen gösteri, şiddet olaylarına dönüştü.

İngiltere'yi karıştıran yasa tasarısı! Eylemciler karakola saldırdı, polis minibüslerini ateşe verdi

POLİSLERE HAVAİ FİŞEKLE KARŞILIK VERDİ

Tasarı karşıtı yüzlerce kişi, Bristol merkezinde toplanarak Bridewell Polis Karakoluna yürümeye başladı. Polis, tasarının geri çekilmesini isteyen göstericilere karakola vardıklarında müdahale etti. Polise direnen eylemciler, karakolun camlarını taşlarken, polislere de havai fişekle karşılık verdi.

İngiltere'yi karıştıran yasa tasarısı! Eylemciler karakola saldırdı, polis minibüslerini ateşe verdi

BİR POLİSİN KOLLARI VE KABURGALARI KIRILDI

Göstericiler, ayrıca karakol önündeki ve yakınlarındaki bir parktaki iki ayrı polis minibüsünü ateşe verdi. Avon ve Somerset Polis Federasyonu Başkanı Andy Roebuck, olaylar sırasında bir polisin kolları ve kaburgalarının kırıldığını söyledi.

İngiltere ve Galler Polis Federasyonu Başkanı John Apter ise, olayları "korkunç" olarak niteleyerek, "Bazı polis memurları çok kötü yaralandı, polis araçlarına zarar verildi, bir polis karakolu saldırıya uğradı." dedi.

İngiltere'yi karıştıran yasa tasarısı! Eylemciler karakola saldırdı, polis minibüslerini ateşe verdi

PROTESTO EDİLEN TASARI

Tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek.

Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün, bir kurumunun işlerini veya ulaşımı aksatacak ya da çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek. Yasaya karşı gelenlere 10 yıla kadar hapis ya da para cezası verilebilecek.

İngiltere'yi karıştıran yasa tasarısı! Eylemciler karakola saldırdı, polis minibüslerini ateşe verdi
İngiltere'yi karıştıran yasa tasarısı! Eylemciler karakola saldırdı, polis minibüslerini ateşe verdi
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