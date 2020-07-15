İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
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İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici

İngiltere'den Suriye ve Libya'da büyük başarı sağlayan yerli ve milli İHA'larla ilgili övgü dolu sözler geldi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin insansız hava araçlarını Libya ve Suriye'de etkili biçimde kullanmasının "oyun değiştirici" nitelikte olduğunu söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
15.07.2020 16:10 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:16

Hava ve Uzay Gücü Konferansında konuşan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İHA konusunda Türkiye'yi örnek gösterdi.

İngiltere'nin savunma konularında başka ülkelerden ders alması gerektiğini belirten Wallace, "Türkiye'nin 2019 ortasından bu yana Bayraktar TB-2'leri Libya'a nasıl kullandığına bakın. Bu İHA'lar istihbarat topladı, gözetleme yaptı ve cephe, tedarik hatlarını ve lojistik üslerini hedef alan operasyonlar yaptı" diye konuştu.

"İDDİALARIN YARISI BİLE DOĞRUYSA OYUN DEĞİŞTİRİCİ NİTELİKTE"

"Türk İHA'ları geçen yıl temmuz ayında Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolündeki Cufra Havaalanı'nı vurarak çok sayıda komuta kontrol noktaları ile iki nakliye uçağını tahrip ettiler" diyen Wallace, şunları kaydetti:

İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici


"Ya da Türkiye'nin Suriye'de müdahil oluşunu ve Elektronik Harbi, hafif silahlı İHA'ları ve tankları, zırhlı araçları ve üzerlerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya dönük akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün. Haberlere göre Esed rejimi ağır kayıplar verdi. '3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 muharip savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi, bir karargah ve sair ekipman ile tesisler.' İddiaların yarısı bile doğruysa, bu oyun değiştirici niteliktedir."

Haber Yorumları (1)
LACİVERT: Tabi doğruysa diyor . Adamlar daha farkedememisler oyun değiştirici mi değil mi? Bana dalga geçiyor gibi geldi
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