İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden'ı ağırladı
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden'ı ağırladı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden'ı ağırladı
BBC - Haberler | Dünya

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden'ı Windsor Kalesi'nde ağırladı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden'ı Windsor Kalesi'nde ağırladı.

İngiltere'nin Cornwall bölgesindeki G7 zirvesinin tamamlanmasının ardından gerçekleşen ziyarette Biden çiftini resmi Şeref Kıtası karşıladı.

Kraliçe bu ziyaretlerinde Biden çiftini Windsor Kalesi avlusunda karşıladı.

ABD milli marşının da çalındığı törende Şeref Kıtası Kraliyet Selamı verdi.

Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Joe Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in kendisine "annesini hatırlattığını" söyledi. Biden aynı zamanda Kraliçe'nin kendisine Çin lideri Şi Cinping ve Rus lider Vladimir Putin'le ilgili sorular söylediğini açıkladı:

"Bundan gocunacağını düşünmüyorum. Ancak kendisi, hem görünüşü hem de cömertliğiyle bana annemi hatırlattı."

Biden çifti, Kraliçe ile Cuma günü katıldıkları G7 resepsiyonunda tanışmıştı.

Harry S Truman 1951 yılında, 95 yaşındaki Kraliçe'nin Prenses Elizabeth olarak görev yaptığı dönemde, ile tanıştığı ABD Başkanı olmuştu.

O zamandan beri Kraliçe, Lyndon B Johnson haricinde, tahttaki 69 yılı boyunca 14 ABD lideriyle bir araya geldi.

Kraliçe ve 45'inci ABD Başkanı Donald Trump ise 2019 yılında Buckingham Sarayı'nda bir araya gelmişti.

Öte yandan Kralilçe, eski ABD Başkanı George W Bush'u da Windsdor Kalesi'nde ağırlamıştı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden'ı ağırladı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden'ı ağırladı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden'ı ağırladı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden'ı ağırladı
BBC
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