Vaka ve ölüm sayıları kontrolden çıkan İngiltere, ülkeye giriş-çıkışları kapatıyor

Koronavirüsün mutasyona uğrayan türünün tespit edilmesinin ardından ölüm ve vaka sayılarını bir türlü kontrol altına alamayan İngiltere'den salgınla mücadelede kritik bir hamle geldi. Başbakan Boris Johnson, pazartesi sabah 4'ten itibaren ülkeye tüm giriş çıkışların kapatılacağını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) henüz etkisini yitirmeden, İngiltere'nin güneydoğusunda virüsün mutasyona uğrayan türü tespit edilmişti. Yüzde 70 daha hızlı yayıldığı tespit edilen bu yeni türe karşı eli kolu bağlanan, ölüm ve vaka sayılarındaki ürkütücü artışı bir türlü engelleyemeyen İngiliz hükümeti, salgınla mücadelede yeni bir adım attı.

SINIRLAR KAPATILIYOR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dünyadaki tüm ülkelerle seyahat koridorlarını kapatacağını, yurtdışından gelen tüm ziyaretçilerden İngiltere'ye girmeleri için 72 saat içinde negatif bir koronavirüs testi talep edileceğini ve yeni kuralların Pazartesi günü sabah 4'te yürürlüğe gireceğini söyledi.

"HEM SINIRDA HEM DE ÜLKEDE YAPTIRIMIMIZ ARTIRACAĞIZ"

Johnson cuma günü televizyonda yayınlanan basın toplantısında, ziyaretçilerin Birleşik Krallık'a vardıklarında kontrol edilebileceğini ve uymazlarsa önemli para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceklerini açıklayarak "Hem sınırda hem de ülkede yaptırımımızı artıracağız" dedi.

Ziyaretçilerin daha önce Birleşik Krallık'a vardıklarında karantinaya ihtiyaç duymadan gelebilecekleri ülkeler arasında Tayland, Vietnam, Tayvan, Singapur, Sri Lanka, Ruanda ve Norveç bulunuyordu.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de son 24 saatte 55 bin 761 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 316 bin 19'a ulaştı. Ülkede son 24 saat içinde bin 280 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının da 87 bin 295'e ulaştığı belirtildi.