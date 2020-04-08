İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Salgının ne zaman zirve yapacağını bilmiyoruz İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, İngiliz hükümetinin koronavirüsün (Covid-19) yayılmasının ülkede ne zaman zirve noktaya geleceğini bilmediğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, İngiliz hükümetinin koronavirüsün (Covid-19) yayılmasının ülkede ne zaman zirve noktaya geleceğini bilmediğini açıkladı.

İngiliz medyasındaki habere göre, Başbakan Johnson'ın sözcüsü, koronavirüsün her gün daha fazla can aldığı ülkede, yayılmanın ne zaman zirve noktasına geleceğinin bilinmediğini söyledi. Sözcü, açıklamasında, "Zirvenin ne zaman olacağını söylemek için çok erken. Odaklanmamız gereken nokta, hastalığın yayılmasını önlemek" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI NİSAN'IN İKİNCİ HAFTASI ZİRVE OLABİLİR DEMİŞTİ

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Modelleme, zirvenin önümüzdeki birkaç hafta içinde beklenenden daha erken geleceğini öne sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA