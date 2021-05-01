İngiltere'de maske ve sosyal mesafesiz 6 bin kişilik festival! Çılgınlar gibi eğlendiler

Salgın önlemlerini esneten İngiltere'den, tüm dünyanın dikkatini çekecek bir etkinlik geldi. Ülkede, 6 bin kişinin katıldığı ve maske ve sosyal mesafenin olmadığı bir festival düzenlendi. Festivale katılan herkesin çok eğlendiği görüntüler tepki topladı.

Pandemini en sert vurduğu ülkelerden biri olan, şimdiye dek 127 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de, aşı uygulamasından yaşanan artışın ardından koronavirüs sonrası normallere dönüldü. Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana dünya genelinde uygulanan sosyal mesafe ve maske önlemleri, İngiltere'de rafa kaldırıldı. Ülkeden, dünya genelinde merak ve endişeyle karşılanan görüntüler geldi.

FESTİVAL 2 GÜN SÜRECEK

Geçtiğimiz haftalarda sosyal mesafe ve toplanma önlemlerinin esnetildiği ülkede, ilk gece hayatı etkinliği düzenlendi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool kentinde, dün akşam saatleri itibarıyla iki gün sürecek bir festival başlatıldı.

MASKESİZ VE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETMEDEN EĞLENDİLER

Gece kulüplerinin yeniden faaliyete girip giremeyeceğinin araştırması olduğu öne sürülen etkinlikte 6 bin kişi, maskesiz ve sosyal mesafesiz bir biçimde bir araya geldi.

FESTİVALE KATILAN HERKESE TEST YAPILDI

Şehrin en büyük kapalı konser alanında yapılan etkinlikte, katılımcılardan koronavirüs negatif sonucu istendi. Pandemi süresince kapalı olan eğlence sektörünü canlandırmak amacıyla başlatılan dev müzik festivali, oldukça tepki topladı.

İşte festivalden kareler:



