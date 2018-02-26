İngiltere'yi Sarsan Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı

İngiltere'nin Leicerster kentinden meydana gelen patlamada dört kişi öldü ve biri ağır yaralı olmak üzere dört kişi yaralandı.

BAŞKOMİSER: TERÖR SALDIRISI DEĞİL

Leicestershire Polisi Pazar günü saat yerel saatle 19.00'da Hinckley Road'da meydana gelen patlamanın ardından meydanı kapatırken, polis meydana gelen patlamadan birden fazla kişinin sorumlu olduğu savının üzerinde durduğunu açıkladı.

Kurtarma çalışmaları devam ederken Başkomiser Shane O'Neill, patlamanın terör saldırısı olduğunu düşünmediklerini söyledi.

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Leicester kentinde Hinckley Road'da bulunan bir binada yerel saatle 19.00'da patlama meydana geldi. Leicester polis yetkililerinin açıklamalarına göre, patlamanın ardından binada yangın çıktı ve çok sayıda acil yardım ekibi olay yerine sevk edildi.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Binada ve çevresinde maddi hasar da meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İKİ CADDE ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Olay yerine çıkan Carlisle ve Hinckley caddelerinin bir kısmı güvenlik önlemleri kapsamında polis kordonuna alınarak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Binadaki arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

"KORKUNÇ BİR OLAY, POLİS İLE TEMAS HALİNDEYİM"

Leicester Batı Bölgesi Milletvekili Liz Kendall, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Korkunç bir olay. Polis ile temas halindeyim. Acil yardım ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyor" dedi.

"BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU, ÇEVREDEKİ EVLER SALLANDI"

Olayın gerçekleştiği yerin yakınında oturan görgü tanığı Kat Pattinson da, "Büyük bir patlama oldu. Çevredeki evler sallandı. Eğer yangın olmasaydı bunun bir deprem olduğunu düşünürdüm. Buna inanamadım" dedi.

PATLAMANIN NEDENİYLE İLGİLİ HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, patlamanın neden kaynaklandığı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.