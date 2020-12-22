İngiltere'de yaklaşık 3 bin tır mahsur kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İngiltere'de yaklaşık 3 bin tır mahsur kaldı

22.12.2020 21:24 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:33
İngiltere'de yaklaşık 3 bin tır mahsur kaldı

İngiltere'nin Kent şehrinde Avrupa'ya gitmek üzere olan yaklaşık 3 bin tır Covid-19'un yeni türü nedeni ile kapatılan sınırlar yüzünden mahsur kaldı.

İngiltere'nin Kent şehrinde Avrupa'ya gitmek üzere olan yaklaşık 3 bin tır Covid-19'un yeni türü nedeni ile kapatılan sınırlar yüzünden mahsur kaldı.

İngiltere'de tespit edilen yeni bir Covid-19 türünün ortaya çıktığının duyulmasının ardından dünyanın dört bir yanından İngiltere'ye olan ulaşım askıya alındı. Geçtiğimiz pazar günü Fransa'nın İngiltere'ye sınırlarını kapatmasını ardından İngiltere'nin Kent şehrinde binlerce tır mahsur kaldı. Kent İlçe Meclisi basın yetkilisi bugün öğleden sonra yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Kent şehrinde şu anda yaklaşık 3 bin tırın beklediğini belirtti. Dover Limanı'na veya Manş Tüneli'ne gitmek için Kent'e gelen tırların, park edilmeleri için Manston Havaalanı'na yönlendirildiğini aktaran yetkili, havaalanı otoparkında 2 bin 188 tırın olduğunu ifade etti. Yetkili, M20 otoyolunda ise 632 tırın olduğunu açıkladı.

Dün İngiltere, Kanallar arası kesinti dönemlerinde trafiğin M20 Otoyolu'nda ilerlemesini sağlamak amacıyla otoyol bariyer sistemi olan Brock Operasyonu'nu yürürlüğe koydu. Brexit geçiş döneminin sonunda olası trafik kesintisiyle başa çıkmak için tasarlanan Brock Operasyonu adlı trafik yönetim sistemi, Avrupa'ya giden kamyonlardan kuyruğa sokulabilecek olanlar kıyıya bağlı taşıt yoluna yönlendiriliyor.

Bölgedeki yoğunluğun birkaç gün sürebileceği düşünülerek, nakliyecilere Kent'e seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi. - MANCHESTER

İngiltere'de yaklaşık 3 bin tır mahsur kaldı
İngiltere'de yaklaşık 3 bin tır mahsur kaldı
İngiltere'de yaklaşık 3 bin tır mahsur kaldı
İngiltere'de yaklaşık 3 bin tır mahsur kaldı
İngiltere'de yaklaşık 3 bin tır mahsur kaldı
İngiltere'de yaklaşık 3 bin tır mahsur kaldı
İngiltere'de yaklaşık 3 bin tır mahsur kaldı
İngiltere'de yaklaşık 3 bin tır mahsur kaldı
İngiltere'de yaklaşık 3 bin tır mahsur kaldı
İngiltere'de yaklaşık 3 bin tır mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Serdar Ortaç Burak Özçivit İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Çağdaş Atan Fatih Terim Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Adana Evlilik İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de yaklaşık 3 bin tır mahsur kaldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 21:35:41. #1.15#
title