İngiltere'de virüs mutasyona uğradı, panik her geçen gün büyüyor! Sağlık Bakanı Hancock: Kontrolü kaybettik

İngiltere'de koronavirüs salgını etkisini artırmaya başladı. Başbakan Boris Johnson'ın dün söylediği "Virüs mutasyona uğradı, artık yüzde 70 daha bulaşıcı" sözlerine ek olarak Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan da kritik bir açıklama geldi. Hancock, kontrolü kaybettiklerini ve aşılar tamamlanmadan işlerinin çok zor olduğunu söyledi.

2 milyondan fazla vakanın görüldüğü İngiltere'de mutasyona uğramış koronavirüs paniği yaşanıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı, "Mutasyon geçirmiş koronavirüs önceki virüse göre yüzde 70 daha bulaşıcı" açıklamasının ardından bugün kabineden kritik bir açıklama geldi.

"AŞILAR TAMAMLANMADAN KONTROL ALTINA ALMAK ÇOK ZOR"

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, mutasyona uğramış yeni koronavirüsün kontrolden çıktığını açıkladı. Sky'da Sophy Ridge'in programına katılan Hancock, "Vaka sayısında adeta patlama yaşandı ve gidecek çok yolumuz var. Aşılar tamamlanmadan kontrol altına almak çok zor gözüküyor" dedi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock

"BU KADAR HIZLI YAYILACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUK"

Mutasyonauğramış koronavirüsün kontrolden çıktığını vurgulayan Hancock, "Orijinal planımızda virüsün mutasyona uğrayacağına dair bir bilgimiz yoktu. Mutasyona uğramış virüsün bu kadar hızlı yayılacağını tahmin etmiyorduk. VUI-202012/01 ismi verilen bu virüsün orijinal koronavirüse göre daha hafif olduğuna dair bir kanıt yok" dedi.