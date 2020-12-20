İngiltere'de virüs mutasyona uğradı, panik her geçen gün büyüyor! Sağlık Bakanı Hancock: Kontrolü kaybettik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İngiltere'de virüs mutasyona uğradı, panik her geçen gün büyüyor! Sağlık Bakanı Hancock: Kontrolü kaybettik

20.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:08
İngiltere'de virüs mutasyona uğradı, panik her geçen gün büyüyor! Sağlık Bakanı Hancock: Kontrolü kaybettik

İngiltere'de koronavirüs salgını etkisini artırmaya başladı. Başbakan Boris Johnson'ın dün söylediği "Virüs mutasyona uğradı, artık yüzde 70 daha bulaşıcı" sözlerine ek olarak Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan da kritik bir açıklama geldi. Hancock, kontrolü kaybettiklerini ve aşılar tamamlanmadan işlerinin çok zor olduğunu söyledi.

2 milyondan fazla vakanın görüldüğü İngiltere'de mutasyona uğramış koronavirüs paniği yaşanıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı, "Mutasyon geçirmiş koronavirüs önceki virüse göre yüzde 70 daha bulaşıcı" açıklamasının ardından bugün kabineden kritik bir açıklama geldi.

"AŞILAR TAMAMLANMADAN KONTROL ALTINA ALMAK ÇOK ZOR"

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, mutasyona uğramış yeni koronavirüsün kontrolden çıktığını açıkladı. Sky'da Sophy Ridge'in programına katılan Hancock, "Vaka sayısında adeta patlama yaşandı ve gidecek çok yolumuz var. Aşılar tamamlanmadan kontrol altına almak çok zor gözüküyor" dedi.

İngiltere'de virüs mutasyona uğradı, panik her geçen gün büyüyor! Sağlık Bakanı Hancock: Kontrolü kaybettik
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock

"BU KADAR HIZLI YAYILACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUK"

Mutasyonauğramış koronavirüsün kontrolden çıktığını vurgulayan Hancock, "Orijinal planımızda virüsün mutasyona uğrayacağına dair bir bilgimiz yoktu. Mutasyona uğramış virüsün bu kadar hızlı yayılacağını tahmin etmiyorduk. VUI-202012/01 ismi verilen bu virüsün orijinal koronavirüse göre daha hafif olduğuna dair bir kanıt yok" dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev İsmail Demir Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Şevket Çoruh Nilgün Belgün Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Adana İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de virüs mutasyona uğradı, panik her geçen gün büyüyor! Sağlık Bakanı Hancock: Kontrolü kaybettik | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 16:12:14. #1.15#
title