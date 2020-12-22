İngiltere'de son 24 saatte 691 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İngiltere'de son 24 saatte 691 kişi hayatını kaybetti

22.12.2020 20:34 | Son Güncelleme: 22.12.2020 20:41

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 691 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 68 bin 307'ye yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 691 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 68 bin 307'ye yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 36 bin 804 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 milyon 110 bin 314'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 691 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 68 bin 307'ye yükseldi.

İNGİLTERE'DE BİN 500'DEN FAZLA TIR MAHSUR KALDI

İngiltere'de korona virüsün mutasyona uğradığı ve bulaşma hızının daha yüksek olduğunun açıklanmasından sonra dünyanın dört bir yanından İngiltere'ye seyahatler durduruldu. İngiltere'nin Avrupa ile kara yolunu bağlayan Manş tüneli kapatılırken, Dover Limanı'ndaki seyahatler iptal edildi. Pazar günü 48 saat süre ile İngiltere'ye sınırlarını kapatan Fransa'ya ulaşmak için İngiltere'de bin 500'den fazla tır mahsur kaldı. Avrupa Birliği Komisyonu, son günlerde İngiltere'den seyahatleri kısıtlayan üye ülkelere, temel seyahatlere izin vermek ve ticaret kesintisini en aza indirmek için yasakların kaldırılması çağrısında bulundu.

MUTASYON PANİĞE NEDEN OLDU

Toplamda 50'den fazla ülke İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış korona virüs nedeniyle sınırlarını İngiltere'ye kapatarak uçuşları askıya aldı. İngiltere'de halk arasında yayılan besin kıtlığı korkusu paniğe neden oldu. İngiltere'de halk marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturarak, gıda ürünü stoğu yaptı.

İngiltere Parakende Komisyonu (BRC) tarafından yapılan açıklamada, seyahat kısıtlamaları nedeniyle marketlerde taze gıda ürünlerinde kıtlık olabileceğini belirtilerek, "Önümüzdeki 24 saat içinde bir hareket olmazsa 27 Aralık'tan itibaren bazı taze ürünler raflara ulaşamayacak" denildi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

İngiltere'de son 24 saatte 691 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte 691 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte 691 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte 691 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Şevket Çoruh Coşkun Sabah İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Çağdaş Atan Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Beşiktaş İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de son 24 saatte 691 kişi hayatını kaybetti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 20:53:14. #1.14#
title