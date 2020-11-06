İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 287 yeni vaka

İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 287 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 146 bin 484'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 287 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 146 bin 484'e yükseldi.

Avrupa'da Covid-19 salgını kontrol altına alınamıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınında son 24 saatte 23 bin 287 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 146 bin 484'e ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 355 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 48 bin 475'e yükseldiğini açıkladı.

Karantina yeniden başladı

İngiltere'de artan korona virüs vakaları nedeniyle dün ulusal çapta sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. 2 Aralık tarihinde bitmesi planlanan ulusal kısıtlamalar süresince ülkedeki tüm barlar, kafeler, restoranlar, mağazalar, spor salonları, eğlence merkezleri ve ibadethaneler kapalı kalacak. İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün parlamentoda yaptığı açıklamada, ikinci ulusal kısıtlamaların "Mart ayındaki kısıtlamalarla aynı olmadığını" ifade etmişti. Johnson, okulların açık kalacağını ve kuralların zaman kısıtlı olduğunu belirterek, "Tünelin sonunda ışık görünüyor" ifadesini kullanmıştı. Johnson, ayrıca 2 Aralık'ta bitmesi planlanan sokağa çıkma yasağının ardından kademeli kısıtlamalara geri dönmeyi planladığını belirtmişti.

Liverpool'da pilot test uygulaması

İngiltere'de Covid-19 enfeksiyonu teşhisinde hızlı sonuçlar veren kitlesel pilot test uygulaması bugün Liverpool'da başladı. Liverpool Belediye Başkanı Joe Anderson yaptığı açıklamada, pilot test uygulamasının Liverpool'u ulusal kısıtlamaların ardından gelecek olan yerel kısıtlamalardan koruyabileceğini aktardı.

20 dakika içinde sonuç veren korona virüs testleri iki hafta boyunca Liverpool'da yaşayan herkese uygulanacak. Testlerin başarılı olması durumunda ülke genelinde uygulanacak. - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı