İngiltere'de sinir krizi geçiren müşteri marketi birbirine kattı
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İngiltere'de sinir krizi geçiren müşteri marketi birbirine kattı

26.11.2020 15:49 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:51
İngiltere'de sinir krizi geçiren müşteri marketi birbirine kattı

İngiltere'deki bir markette sinir krizi geçiren kadın müşteri, 500 alkol şişesini kırdı.

İngiltere'nin Hertfordshire bölgesindeki süpermarket zincirinde sinir krizi geçiren kadın müşteri marketi birbirine kattı. Kadın müşteri marketteki raflarda bulunan yüzlerce alkol şişesini yere atarak kırdı. Kadın müşterinin bir başka müşteri tarafından bacağında alkol şişesini kırdığı sırada "sakinleş" diye uyarmasının ardından rafta bulunan 500 alkol şişesini kırdığı ifade edildi.

"YÜZÜNDE DONUK BİR İFADE VARDI"

Olaya ilişkin görgü tanıkları, yerel basına yaptığı açıklamada, "Kadının yüzünde donuk bir ifade vardı hiçbir şey söylemedi. Şok ediciydi ve gittikçe tehlikeli olmaya başlamıştı" dedi.

Olay anında süpermarkette yaklaşık 50 kişinin bulunduğu ifade edilirken, kadın müşterinin gözaltına alındığı belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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