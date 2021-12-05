İngiltere'de Müslüman öğrencilere skandal ayrımcılık! Cuma namazını soğukta kılmaya zorlandılar

İngiltere'ninManchester şehrindeki Oldham Academy North adlı lisede bir öğretmen tarafından büyük skandala imza atıldı. Öğretmen, Cuma namazı kılmak isteyen öğrencilerine izin vermedi. Öğrenciler de bunun üzerine bahçeye çıkarak, eksi derecedeki soğukta namazlarını kıldı. Olayın tepki çekmesinin ardından okul yönetimi özür dilemek zorunda kaldı.

DIŞARI ÇIKMALARINI İSTEDİ

Independent Türkçe'de yer alan habere göre 8 kişilik gruptaki öğrencilerden biri olduğunu söyleyen ve adını açıklamak isteyen bir kişinin iddiasına göre bir öğretmen, sınıfta namaz kılan öğrencilerin dışarı çıkmasını istedi. Okul yönetimi, gelen tepkilerin ardından özür diledi.

ÖĞRENCİ, YAŞADIKLARI ZORBALIĞI ANLATTI

Sosyal medyada paylaşılan videoda öğrencilerin dışarıda namaz kıldığı ve bir okul görevlisinin etraflarında durduğu görülüyor. Namaz kılanlardan olduğunu söyleyen bir öğrenciyse BK merkezli Asian Image haber sitesine konuştu. Adının açıklanmasını istemeyen öğrenci şunları söyledi:

Cuma namazı kılıyorduk. Bir öğretmen gelip bize o odada namaz kılmamıza izin verilmediğini ifade etti ve kapıyı çarptı. Kızgın görünüyordu. Daha önce uzun bir süreliğine mescidimiz vardı. Öğretmenler namaz kılmamız için oraya gitmemize izin verirdi.

OKUL YÖNETİMİ ÖZÜR DİLEDİ

Okul yönetimi gelen tepkilerin ardından özür diledi. Bölgede yaşanan bir sel sebebiyle 15 sınıfın kullanılamaz hale geldiği ve bu yüzden öğrencilerin sınıfta namaz kılamadığı açıklandı.

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