İngiltere'de kanalizasyonlarda Covid-19 testine başlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

İngiltere'de kanalizasyonlarda Covid-19 testine başlandı

İngiltere Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (DEFRA), çalışmaların 44 atık su işlem tesisinde başladığını açıkladı.

İngiltere'de kanalizasyonlarda Covid-19 testine başlandı
04.08.2020 08:27 | Son Güncelleme: 04.08.2020 08:35

İngiltere'deki atık sularda Covid-19'un tespiti için test yapılmaya başlandı.

Bilim insanları pandeminin başında hastaların dışkılarında da koronavirüs bulunabileceğini ortaya koymuştu.

İngiltere Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (DEFRA), çalışmaların 44 atık su işlem tesisinde başladığını açıkladı.

DEFRA'dan bir sözcü, bilim insanları ile birlikte koronavirüsün genetik maddesine dair parçaların araştırıldığını söyledi.

Çevre Bakanı George Eustice, "Bu araştırmayla yeni salgınların nerede başlayabileceğine dair önceden haberdar olmayı amaçlıyoruz" dedi.

Eustice, araştırmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve metodların halen gözden geçirildiğini belirtti.

İngiltere Ekoloji ve Hidroloji Merkezi'nden Dr. Andrew Singer, atık su örneklerinde koronavirüse dair genetik maddeyi tespit edecek standardize bir test geliştirme projesindeki baş araştırmacılardan biri.

Dr. Singer BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kanalizasyonda haftadan haftaya virüs sayılarında artış olduğunda, koronavirüs vakalarının da arttığını söyleyebilecek kadar kendimizden emin olmak istiyoruz" dedi.


haberler.com/haber/2020/08/04/ingiltere-de-kanalizasyonlarda-covid-19-testi-2-13476776_o.jpg"/>


Bangor Üniversitesi'nden Profesör Davey Jones, Galler'in bazı bölgelerinde kanalizasyonları incelemek için beş aydır atık su işleme firmaları ile birlikte çalışıyor.

Profesör Jones BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bütün veriler bir toplulukta enfeksiyonda artış görülmeden önce atık sularında buna dair bir işaret olma ihtimalini gösteriyor" dedi.

Bilim insanları testi Covid-19 uyarı sistemine dönüştürmeden önce iyileştirmeye çalışıyorlar.

Singer, atık suların çok sayıda kirletici madde içerdiğini ve örneklerin çok değişken olduğunu, bu nedenle hepsine uyacak bir test geliştirmenin zor olduğunu söylüyor

Singer, "Bunu yapmamız gerektiği açık" diyor. "Ancak bu aktif bir salgın için hiçbir zaman düşünülmemiş bir seçenek."

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsün atık su sistemleri aracılığıyla bulaştığına dair bir kanıt olmadığını kaydediyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış Ekonomi
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Güncel
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi Spor
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Güncel
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı Güncel
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı
IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı Ekonomi
IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İBB harekete geçti! Elektrikli scooter'larda plaka dönemi başlıyor
İBB harekete geçti! Elektrikli scooter'larda plaka dönemi başlıyor
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili umutları yıkan sözler: Hiçbir zaman bulunamayabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili umutları yıkan sözler: Hiçbir zaman bulunamayabilir
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı seçildi
MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı seçildi
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak
Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Hulusi Akar Osman Kavala Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beyonce Gupse Özay Orhan Gencebay İzzet Yıldızhan
Spor Jose Sosa Erol Bulut Mehmet Topal Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Bakan Çeşme Türk Lirası
Şu an buradasınız: İngiltere'de kanalizasyonlarda Covid-19 testine başlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 08:35:21. #1.14#
title