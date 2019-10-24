İngiltere'de kamyon içerisinde cansız bedenleri bulunan göçmenler donarak ölmüş

24.10.2019 11:40

İngiltere'de dün Essex bölgesinde, bir kamyonun dorsesinde 39 kişinin cesedi bulunmuştu. İngiliz televizyonları son dakika yayınlarıyla kamyonun bulunduğu bölgeden gelişmeleri aktarırken, kan donduran olayla ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

15 SAAT ARALIKSIZ İÇERİDE DORSEDE KALDILAR

Polis ekipleri ve Adli Tıp uzmanlarının yaptığı incelemelerin ardından kurbanların, soğutucu özelliğine sahip dorsede en az 15 saat aralıksız kapalı kaldığı belirlendi.

39 KİŞİ -25 DERECE DONARAK ÖLDÜ

İçerideki sıcaklığın eksi 25 derece olduğunu ölçen uzmanlar, 39 kişinin donarak hayatını kaybettiğini ifade ederken, "Bu şartlar altında hiç şansları yoktu" yorumunda birleşti. Söz konusu soğutucu sistemin, çeşitli gıda ürünlerinin yanı sıra taze kalması gereken bitkilerin taşınmasında da kullanıldığı belirtiliyor.

25 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, mülteciler bir konteynerin içinde gemiyle Belçika'ya ulaştı. Burada 25 yaşındaki sürücü Mo Robinson'ın kullandığı kamyonla yola devam eden 39 kişinin İngiltere'ye gelme hayalleri, Essex'te son buldu. Sürücü Robinson polis tarafından gözaltına alınırken, sorgusunun devam ettiği bildirildi.

BENZER KOŞULLARLA YOLCULUK EDEN MÜLTECİ

2015 yılında benzer koşullarla Halep'ten Londra'ya gelen Ahmad Al-Rashid, yaşadığı deneyimlerini anlattı. Soğuk hava deposu kamyonunda yaptığı 55 günlük yolcuğu Twitter sayfasında anlatan Rashid, yolculuk boyunca hissedilen ölüm kokusundan bahsetti. "Dondurulmuş et kasalarının arasına saklanarak geçirdiğim yolculuğum kabus gibiydi. Kamyonda bulunan diğer insanlar soğuktan titreyip öksürüyordu. Orada tamamen insan kaçakçılarının vicdanına kalmış haldeydik çünkü kasa sadece dışarıdan açılabiliyordu." ifadelerine yer veren Ahmad, mültecilerin çaresizlikten bu koşullara boyun eğdiğini söyledi. Ahmad, 4 yıl önce yaptığı yolculuğu hala unutamadığını, insanların çığlıklarını hala duyabildiğini de söyledi.