İngiltere'de Filistin'e destek protestosu
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İngiltere'de Filistin'e destek protestosu

İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ - Haberler | 3. Sayfa

İngiltere'de Filistin'e destek protestosu İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıya tepki amaçlı Başbakanlık ve İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi.

İngiltere'de Filistin'e destek protestosu

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıya tepki amaçlı Başbakanlık ve İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları devam ederken, birçok ülke ve uluslararası topluluktan şiddetin sona ermesi yönünde çağrılar sürüyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amaçlı Başbakanlık ve İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi. Londra'nın dört bir yanında yüzlerce kişinin katıldığı protestoda, göstericiler ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıdı. Protestoya İngiltere'de yaşayan bazı Yahudilerin ise dini kıyafetleri ile katılması dikkat çekti.

Bazı gruplar ise eylemcilere provokasyonda bulunması ile polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

İngiltere'de Filistin'e destek protestosu
İngiltere'de Filistin'e destek protestosu
İngiltere'de Filistin'e destek protestosu
İngiltere'de Filistin'e destek protestosu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ

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