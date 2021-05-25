İngiltere'de Covid-19'un yeni türü: "Üçlü mutasyon"
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İngiltere'de Covid-19'un yeni türü: "Üçlü mutasyon"

İngiltere'de Covid-19'un yeni türü: 'Üçlü mutasyon'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de bilim adamları, ülkenin Yorkshire bölgesinde 49 kişide görüldüğü belirtilen korona virüsün yeni türü "üçlü mutasyonu" araştırıyor.

İngiltere'de bilim adamları, ülkenin Yorkshire bölgesinde 49 kişide görüldüğü belirtilen korona virüsün yeni türü "üçlü mutasyonu" araştırıyor.

İngiltere'de bilim adamları, Yorkshire bölgesinde 49 kişiyi enfekte ettiği belirtilen yeni bir Covid-19 türü "üçlü mutasyonu" araştırdıklarını bildirdi. İngiltere Halk Sağlığı (PHE) tarafından yapılan açıklamada, "AV.1" olarak adlandırılan yeni türün yakından izlediği belirtildi. Sağlık yetkilileri, şu anda AV.1 türünün şiddetli bir hastalığa neden olma veya Covid-19 aşılarını daha az etkili hale getirme gibi kanıtlamış bir riski olmadığını aktardı.

Halk Sağlığı, yeni üçlü mutasyonun şu anda "araştırılan bir tür" olarak nitelendirildiğini ancak araştırmalarda türün yüksek bir risk oluşturduğu tespit edilirse, "endişe verici tür" olarak tanımlanacağını ifade etti.

Korona virüsün diğer türlerinde görülen üç önemli mutasyonu taşıdığı için "üçlü mutasyon" olarak adlandırılan yeni türün (E484K) Güney Afrika ve Brezilya, (N439K) İskoçya ve (P681H) İngiltere'de görülen Covid-19 türlerinin özelliklerini taşıdığı belirtildi. Üçlü mutasyonun nereden geldiği henüz tespit edilmedi.

Halk Sağlığından Dr. Kev Smith, "üçlü mutasyon kombinasyonunun" ilk kez birkaç hafta önce keşfedilmesinden bu yana araştırıldığını belirterek, "Virüsü şimdiye kadar tespit ettiğimiz insanlar üzerinde özellikle daha bulaşıcı olduğu sonucuna ulaşamadık. Kişiler diğer korona virüs varyantlarına göre daha fazla hastalanmıyorlar. Bu nedenle özellikle endişelenecek bir şey görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sheffield'ın Halk Sağlığı Müdürü Greg Fell, İngiltere Halk Sağlığı ve NHS'nin Test ve Takip uygulamasının yetkilileri ile beraber çalıştığını belirtti. Fell, halkın paniğe kapılmamasını tembih ederek, "Yönergeleri izleyin, ellerinizi düzenli olarak yıkamaya devam edin ve kapalı alanlarda maske takın" dedi.

(Aylin Karadeniz/ İHA) -

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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