İngiltere'de koronavirüse bağlı son 7 aydaki en düşük can kaybı! Sadece 7 kişi vefat etti
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İngiltere'de koronavirüse bağlı son 7 aydaki en düşük can kaybı! Sadece 7 kişi vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Salgında ülkeye özel mutasyonu çıkan İngiltere'de korona mücadelesi sonuç vermeye başladı. İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 127 bin 87'ye yükseldi. Bu rakam ülkede son 7 ayda Kovid-19'a bağlı en düşük günlük can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 127 bin 87'ye yükseldiği bildirildi. Ülkede son 24 saat içinde bin 730 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 369 bin 775'e yükseldi.

40 MİLYONA YAKIN KİŞİ AŞILANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre ise, toplam 32 milyon 121 bin 353 kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığı, 7 milyon 466 bin 540 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

EYLÜL'DEN BU YANA EN DÜŞÜK GÜNLÜK CAN KAYBI

İngiltere'de 7 kişinin hayatını kaybetmesi ile 13 Eylül'den bu yana en düşük günlük can kaybı kayıtlara geçti.

BİR ÇOK İŞLETME AÇILIYOR

İngiltere hükümetinin koronavirüs kısıtlamalarından çıkış planına göre 12 Nisan'da birçok işletmenin yeniden açılabileceği duyurulmuştu. Hükümetin belirlediği kurallara göre yeniden açılacak işletmelerin arasında mağazalar, kuaförler, bar ve restoranların açık hava bölümleri ve eğlence merkezleri yeniden açılacak.

İngiltere'de koronavirüse bağlı son 7 aydaki en düşük can kaybı! Sadece 7 kişi vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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