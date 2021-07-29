İngiltere Başbakanı Johnson'un şemsiye ile zor anları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere Başbakanı Johnson'un şemsiye ile zor anları

İhlas Haber Ajansı / Aylin Karadeniz - Haberler | Güncel

- İngiltere Başbakanı Johnson'un şemsiye ile zor anları İngiltere Başbakanı Boris Johnson, katıldığı bir resmi tören esnasında yağmurun başlaması ile şemsiyesini açmaya çalıştığı sırada zor anlar yaşadı.

- İngiltere Başbakanı Johnson'un şemsiye ile zor anları

MANCHESTER - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, katıldığı bir resmi tören esnasında yağmurun başlaması ile şemsiyesini açmaya çalıştığı sırada zor anlar yaşadı.

İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde görev başında hayatını kaybeden polis memurlarını anma törenine katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson zor anlar yaşadı. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prens Charles ve İçişleri Bakanı Priti Patel'in de bulunduğu törene katılan Johnson, yağmurun başlamasının ardından şemsiyesini açmaya çalıştı. Kısa bir süre şemsiyesini açma mücadelesi veren Johnson, şemsiyenin ters dönmesi üzerine törende hemen yanında bulunan Prens Charles ve diğer bakanları güldürdü.

Johnson'ın şemsiye ile mücadelesindeki zor anlar kameralara yansımasının ardından Johnson şemsiyesini sıkı sıkı tutarken, kendisi de yaşadığı olaya güldü. Johnson, şemsiye ile mücadelesinden birkaç saniye önce ise Patel'i fark ederek şemsiyesini ona vermeyi teklif etmiş, ancak Patel şemsiyeyi istemediğini belirtmişti.

Stafforshire'da açılan Birleşik Krallık Polis Anıtı, görev başındayken hayatını kaybeden polisleri anmak için Galler Prensi Charles tarafından yaptırıldı. 12 metre yüksekliğindeki anıtın maliyetinin 4 milyon pound olduğu biliniyor.

İngiltere Başbakanı Johnson'un şemsiye ile zor anları
İngiltere Başbakanı Johnson'un şemsiye ile zor anları
İngiltere Başbakanı Johnson'un şemsiye ile zor anları
İngiltere Başbakanı Johnson'un şemsiye ile zor anları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aylin Karadeniz

Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü
Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü
BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ; SİLAH TUVALETİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI
BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ; SİLAH TUVALETİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ece Erken Derya Uluğ Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Aytaç Kara Metin Oktay Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere Başbakanı Johnson'un şemsiye ile zor anları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 20:20:47. #1.16#

title