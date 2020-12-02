- İngiltere Başbakanı Johnson: "İlk önce evlere bakıma giden personellere aşı yapılmasını planlıyoruz"

- İngiltere Başbakanı Johnson: "İlk önce evlere bakıma giden personellere aşı yapılmasını planlıyoruz"

LONDRA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Pfizer ve BioNTech'in birlikte geliştirdiği korona virüs aşısının ülkede yaygın kullanımına onay vermesinin ardından yaptığı açıklamada, "İlk önce evlere bakıma giden personellere aşı yapılmasını planlıyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Pfizer ve BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği Covid-19 aşısını resmi olarak onaylamasının ardından Downing Street'teki Başbakanlık Ofisinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Covid-19 aşısı ile ilgili açıklamalarda bulunan Johnson, "Bugün aldığımız haber, duygulandıran bir an oldu bizim için. Aşının mutlaka gönüllülüğe dayalı olarak yaptırılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim kültürümüzde zorunlu kılmak gibi bir düşünce yok. Bazı şeyleri zorunlu kılmak amaçlarımızla da örtüşen bir durum. Bundan dolayı gönüllü olarak aşı olunmasını tavsiye ediyorum" dedi.

"Uzun zamandır bilim adamlarının bizi bu hastalıktan kurtaracağı zamanı bekliyorduk, şimdi o zaman geldi. İlk olarak evlere bakıma giden personellere aşı yapılmasını planlıyoruz" diyen Johnson, aşılamanın önümüzdeki hafta yapılmaya başlanacağını belirtti. Johnson, "Önümüzdeki hafta ile birlikte NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) İngiltere tarihindeki en büyük aşılama işlemini gerçekleştirecek. Bu çalışmaları gerçekleştirilirken gelecek yıl normal hayatlarımıza dönme umuduyla ve birlikte başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Bu süreç içerisinde aldığımız tıbbi önlemleri devam ettirmek ve mücadelemizi sürdürmek durumundayız" diyerek salgınla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin devam edeceğini işaret etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ