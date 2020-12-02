- İngiltere Başbakanı Johnson: "İlk önce evlere bakıma giden personellere aşı yapılmasını planlıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- İngiltere Başbakanı Johnson: "İlk önce evlere bakıma giden personellere aşı yapılmasını planlıyoruz"

02.12.2020 21:36 | Son Güncelleme: 02.12.2020 22:04

- İngiltere Başbakanı Johnson: "İlk önce evlere bakıma giden personellere aşı yapılmasını planlıyoruz" İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Pfizer ve BioNTech'in birlikte geliştirdiği korona virüs aşısının ülkede yaygın kullanımına onay vermesinin ardından yaptığı açıklamada, "İlk...

- İngiltere Başbakanı Johnson: "İlk önce evlere bakıma giden personellere aşı yapılmasını planlıyoruz"

LONDRA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Pfizer ve BioNTech'in birlikte geliştirdiği korona virüs aşısının ülkede yaygın kullanımına onay vermesinin ardından yaptığı açıklamada, "İlk önce evlere bakıma giden personellere aşı yapılmasını planlıyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Pfizer ve BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği Covid-19 aşısını resmi olarak onaylamasının ardından Downing Street'teki Başbakanlık Ofisinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Covid-19 aşısı ile ilgili açıklamalarda bulunan Johnson, "Bugün aldığımız haber, duygulandıran bir an oldu bizim için. Aşının mutlaka gönüllülüğe dayalı olarak yaptırılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim kültürümüzde zorunlu kılmak gibi bir düşünce yok. Bazı şeyleri zorunlu kılmak amaçlarımızla da örtüşen bir durum. Bundan dolayı gönüllü olarak aşı olunmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs vakaları rekor kırarken ABD'den ezber bozan karantina kararı
Koronavirüs vakaları rekor kırarken ABD'den ezber bozan karantina kararı
Rusya'ya ABD kuşatması! Dünyanın en büyüğü harekete geçiriliyor
Rusya'ya ABD kuşatması! Dünyanın en büyüğü harekete geçiriliyor
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı

"Uzun zamandır bilim adamlarının bizi bu hastalıktan kurtaracağı zamanı bekliyorduk, şimdi o zaman geldi. İlk olarak evlere bakıma giden personellere aşı yapılmasını planlıyoruz" diyen Johnson, aşılamanın önümüzdeki hafta yapılmaya başlanacağını belirtti. Johnson, "Önümüzdeki hafta ile birlikte NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) İngiltere tarihindeki en büyük aşılama işlemini gerçekleştirecek. Bu çalışmaları gerçekleştirilirken gelecek yıl normal hayatlarımıza dönme umuduyla ve birlikte başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Bu süreç içerisinde aldığımız tıbbi önlemleri devam ettirmek ve mücadelemizi sürdürmek durumundayız" diyerek salgınla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin devam edeceğini işaret etti.

- İngiltere Başbakanı Johnson: 'İlk önce evlere bakıma giden personellere aşı yapılmasını planlıyoruz'
- İngiltere Başbakanı Johnson: 'İlk önce evlere bakıma giden personellere aşı yapılmasını planlıyoruz'
- İngiltere Başbakanı Johnson: 'İlk önce evlere bakıma giden personellere aşı yapılmasını planlıyoruz'
- İngiltere Başbakanı Johnson: 'İlk önce evlere bakıma giden personellere aşı yapılmasını planlıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ

İlgili Haberler

- İngiltere, Pfizer ve BioNTech'in aşısını onayladı- İngiltere, yaygın kullanıma onay veren ilk ülke oldu
- İngiltere, Pfizer ve BioNTech'in aşısını onayladı- İngiltere, yaygın kullanıma onay veren ilk ülke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En geç nisanda kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En geç nisanda kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz"
Kış öncesi araçlara bakım uyarısı
Kış öncesi araçlara bakım uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Hulusi Akar Bülent Arınç Meral Akşener
Magazin İrem Derici Bülent Ersoy Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Fuat Çapa Caner Erkin Şenol Güneş Samet Aybaba
Tüm Haberler Terör Rusya Pfizer Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - İngiltere Başbakanı Johnson: "İlk önce evlere bakıma giden personellere aşı yapılmasını planlıyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 22:04:20. #1.15#
title