İngiltere Başbakanı Boris Johson ve Carrie Symonds Westminster Katedrali'nde evlendi
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İngiltere Başbakanı Boris Johson ve Carrie Symonds Westminster Katedrali'nde evlendi

İngiltere Başbakanı Boris Johson ve Carrie Symonds Westminster Katedrali'nde evlendi
BBC - Haberler | Dünya

İngiltere Başbakanlık ofisi, Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds ile Cumartesi günü yapılan küçük bir törenle evlendiğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, daha önce duyurulmayan küçük bir törenle Cumartesi günü nişanlısı Carrie Symonds ile Westminster Katedrali'nde evlendi. Nikah, pazar günü duyurulduu.

Downing Street'te bulunan Başbakanlık Konutu'nun sözcüsü, nikahın "küçük bir törenle" kıyıldığını açıkladı.

Sözcü, çiftin gelecek yaz aile ve arkadaşlarıyla daha geniş çaplı bir kutlama planladığını da söyledi.

Boris Johnson, yaklaşık 200 yıl sonra görevde evlenen ilk başbakan oldu. Görevdeyken evlenen son İngiltere Başbakanı, 1822'de Robert Banks Jenkinson olmuştu.

Davetli listesinin kamuoyuyla henüz paylaşılmadığı törene kabineden davet edilmeyenler, sosyal medya hesaplarından "mutluluk dileğinde" bulundu. Aşıdan Sorumlu Bakan Nadhim Zahawi, törene davet edilmediğini söyledi, "Harika bir haber" diyerek Başbakan ve eşini tebrik etti. Kuzey İrlanda özerk yönetiminin başkanı Arlene Foster da sosyal medya hesabı üzerinden çifte "Çok büyük tebrikler" gönderdi.

Bu, Başbakan Johnson'ın üçüncü evliliği. Roma Katolik Kilisesi, daha önceki evliliklerin kendi kilisesi dışında yapılmış olması halinde, boşanan kişilerin yeniden evlenmesine izin veriyor.

Mail on Sunday gazetesi, törene son anda davet edilen 30 kişinin katıldığını duyurdu. İngiltere'de Covid-19 salgını önlemleri kapsamında düğünlere en fazla 30 kişinin katılmasına izin veriliyor.

Yine aynı gazeteye göre Katolik Kilisesi'ne göre düzenlenen törende az sayıda kilise görevlisi de vardı.

The Sun gazetesi de, Downing Street'teki üst düzey görevlilerin bile töreni önceden bilmediğini yazdı. Westminster Katedrali'nde bulunan kişilere de yerel saatle saat 13:30 sıralarında katedralden ayrılmaları söylendi. Öncesinde hiçbir bilgi verilmedi.

33 yaşındaki Symonds, Katedral'deki herkes çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra, limuzinle Westminster'a gitti. Beyaz bir elbise giyiyordu.

Downing Street Numara 10'daki konuttan da Cumartesi akşamı müzisyenlerin ayrıldığı görüldü.

Symonds'ın Johnson ile romantik bir ilişki içinde olduğuna dair haberler, ilk olarak 2019 başında basına yansımıştı.

Symonds,2010'da Johnson'ın bugün lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin basın ofisinde çalışmaya başladı. İki yıl sonra da Johnson'ın ikinci kez Londra Belediye Başkanı olarak seçilmesini sağlayan seçim kampanyasında çalışmaya başladı.

2018'de Oceana isimli denizleri koruma örgütünün halka ilişkilerinde çalışmak üzere istifa etmeden önce, Muhafazakar Parti'nin iletişim başkanlığındaydı.

56 yaşındaki Johnson ve Symonds, Şubat 2020'de nişanlandıklarını ve bir bebek beklediklerini duyurmuştu.

Oğulları Wilfred, Nisan 2020'de dünyaya geldi.

Johnson ve ikinci eşi Marina Wheeler, Eylül 2018'de, 25 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını açıklamıştı. Çiftin 4 çocuğu var.

Johnson, Wheeler'dan önce Allegra Mostyn-Owen'la evliydi. Bu evlilik de 6 yıl sürmüştü.

İngiltere Başbakanı Boris Johson ve Carrie Symonds Westminster Katedrali'nde evlendi
BBC
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