İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un'un cenaze töreni provası mı yapılıyor? Hayatını kaybettiğine ilişkin iddiaların ardından Kuzey Kore'de Kim Jong-un'un cenaze töreni provası yapıldığı iddiası büyük yankı uyandırdı. İddiayı İngiliz medyası anlık uydu fotoğraflarına dayandırdı.

Dünyayı sürekli füze denemeleri ile korkutan ve koronavirüs salgını sırasında bile yeni denemeler gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumundaki sır perdesi hala gizemini koruyor.

İNGİLİZLER UYDU FOTOĞRAFLARINI SERVİS ETTİ

İngiliz medyasının anlık uydu fotoğraflarına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hayatını kaybettiği iddialarının ardından başkent Pyongyang'ın ana meydanı olan Kim İl-sung Meydanı'nda Kim Jong-un için yapılması planlanan cenazenin geçit töreni için geçici yapıların inşa edildiği öne sürüldü. Uydu fotoğraflarının 18 Nisan'dan sonra çekildiği ifade edildi. 2011 yılında, Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il için de askeri geçiş töreni düzenlenmişti.

ÖLDÜ İDDİALARI ARTIYOR

Habere göre, Kim Jong-un'un 11 Nisan'dan itibaren kamuoyu önüne çıkmadığı ve bu nedenle geçirdiği kalp ameliyatının ardından hayatını kaybettiği iddiaları ortaya çıktı.